Justitie

Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Decizia privind măsura preventivă, amânată pentru 11 noiembrie. Update

Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Decizia privind măsura preventivă, amânată pentru 11 noiembrie. UpdateCălin Georgescu. Sursa foto: captură video
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Update. ribunalul București a amânat pentru 11 noiembrie pronunțarea unei decizii în cazul cererii formulate de Călin Georgescu pentru înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Amânarea a fost dispusă din cauza lipsei motivării hotărârii Curții de Apel București.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a prezentat joi pentru a șaptea oară în fața judecătorilor, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Știrea inițială. Dosarul de un milion de euro

Călin Georgescu încearcă să obțină o măsură preventivă mai puțin restrictivă, după mai bine de o lună petrecută în arest. Tribunalul București judecă joi, 5 noiembrie, solicitarea prin care acesta cere să fie plasat în arest la domiciliu, în locul detenției din Arestul Central.

Este pentru a șaptea oară în puțin peste o lună când instanțele analizează situația măsurilor preventive dispuse în cazul său. Georgescu a fost arestat pe 29 septembrie, în ancheta referitoare la presupusa înșelăciune a unui om de afaceri, prejudiciul indicat fiind de 1,1 milioane de euro.

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La ultima verificare a măsurii, pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis definitiv menținerea arestului preventiv pentru încă 30 de zile, până la 27 noiembrie.

Joi, în zona Tribunalului București au fost mobilizați jandarmi, iar accesul în perimetrul din fața instituției a fost delimitat cu garduri.

Calin Georgescu

Calin Georgescu / sursa foto: captură video X Marian Morosanu

Cum ar fi fost obținuți cei 1,1 milioane de euro

Dosarul a fost deschis după sesizarea omului de afaceri Răzvan Leu, din Buzău. Acesta a reclamat că a fost atras într-o presupusă afacere cu metale prețioase, care ar fi presupus obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro.

În această schemă, Călin Georgescu i l-ar fi indicat pe Ionel Rusen drept persoană de încredere. Ulterior, Rusen l-ar fi pus în legătură cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei bănci elvețiene.

Omului de afaceri i s-ar fi solicitat inițial un milion de euro, cu titlu de garanție pentru obținerea finanțării. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către campania prezidențială a lui Călin Georgescu.

Solicitările financiare nu s-ar fi oprit aici. Răzvan Leu ar fi fost convins să mai transfere 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea creditului putea ajunge la 15 milioane de euro.

Finanțarea nu a mai fost acordată. Omul de afaceri a cerut înapoi întreaga sumă transferată, de 1,1 milioane de euro, însă nu și-ar fi recuperat banii.

Alte două anchete penale după arestare

Numele lui Călin Georgescu a apărut în alte două dosare penale după ce a fost plasat în arest preventiv.

Primul dintre acestea a fost deschis de DIICOT. Pe 21 octombrie, Georgescu a fost pus sub acuzare în legătură cu solicitarea pe care i-ar fi adresat-o unui bărbat de a scana vila sa din Mogoșoaia. Anchetatorii investighează dacă demersul urmărea identificarea unor presupuse dispozitive de înregistrare instalate în locuință de către autorități.

A doua zi, pe 22 octombrie, fostul candidat la prezidențiale a fost audiat în Arestul Central într-o anchetă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Acesta este acuzat că, în perioada în care se afla sub control judiciar, ar fi făcut salutul legionar la ieșirea dintr-o biserică din Buftea.

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