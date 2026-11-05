Update. ribunalul București a amânat pentru 11 noiembrie pronunțarea unei decizii în cazul cererii formulate de Călin Georgescu pentru înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Amânarea a fost dispusă din cauza lipsei motivării hotărârii Curții de Apel București.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a prezentat joi pentru a șaptea oară în fața judecătorilor, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu încearcă să obțină o măsură preventivă mai puțin restrictivă, după mai bine de o lună petrecută în arest. Tribunalul București judecă joi, 5 noiembrie, solicitarea prin care acesta cere să fie plasat în arest la domiciliu, în locul detenției din Arestul Central.

Este pentru a șaptea oară în puțin peste o lună când instanțele analizează situația măsurilor preventive dispuse în cazul său. Georgescu a fost arestat pe 29 septembrie, în ancheta referitoare la presupusa înșelăciune a unui om de afaceri, prejudiciul indicat fiind de 1,1 milioane de euro.

La ultima verificare a măsurii, pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis definitiv menținerea arestului preventiv pentru încă 30 de zile, până la 27 noiembrie.

Joi, în zona Tribunalului București au fost mobilizați jandarmi, iar accesul în perimetrul din fața instituției a fost delimitat cu garduri.

Dosarul a fost deschis după sesizarea omului de afaceri Răzvan Leu, din Buzău. Acesta a reclamat că a fost atras într-o presupusă afacere cu metale prețioase, care ar fi presupus obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro.

În această schemă, Călin Georgescu i l-ar fi indicat pe Ionel Rusen drept persoană de încredere. Ulterior, Rusen l-ar fi pus în legătură cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei bănci elvețiene.

Omului de afaceri i s-ar fi solicitat inițial un milion de euro, cu titlu de garanție pentru obținerea finanțării. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către campania prezidențială a lui Călin Georgescu.

Solicitările financiare nu s-ar fi oprit aici. Răzvan Leu ar fi fost convins să mai transfere 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea creditului putea ajunge la 15 milioane de euro.

Finanțarea nu a mai fost acordată. Omul de afaceri a cerut înapoi întreaga sumă transferată, de 1,1 milioane de euro, însă nu și-ar fi recuperat banii.

Numele lui Călin Georgescu a apărut în alte două dosare penale după ce a fost plasat în arest preventiv.

Primul dintre acestea a fost deschis de DIICOT. Pe 21 octombrie, Georgescu a fost pus sub acuzare în legătură cu solicitarea pe care i-ar fi adresat-o unui bărbat de a scana vila sa din Mogoșoaia. Anchetatorii investighează dacă demersul urmărea identificarea unor presupuse dispozitive de înregistrare instalate în locuință de către autorități.

A doua zi, pe 22 octombrie, fostul candidat la prezidențiale a fost audiat în Arestul Central într-o anchetă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Acesta este acuzat că, în perioada în care se afla sub control judiciar, ar fi făcut salutul legionar la ieșirea dintr-o biserică din Buftea.