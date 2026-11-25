Update ora 9.40. Călin Georgescu a fost adus în urmă cu scurt timp la Curtea de Apel București. Acesta urmează să afle dacă va reveni în arest preventiv.

Curtea de Apel București urmează să se pronunțe miercuri, 25 noiembrie, asupra contestațiilor depuse de procurorii DIICOT și de Călin Georgescu împotriva hotărârii Tribunalului Ilfov din 18 noiembrie. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află deja în arest la domiciliu și poartă un dispozitiv electronic de monitorizare, în urma unei decizii definitive pronunțate luni.

Tribunalul Ilfov a dispus, la 18 noiembrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Hotărârea, care nu a fost definitivă, a fost atacată atât de procurori, cât și de fostul candidat la Președinție.

DIICOT solicită menținerea măsurii arestului preventiv, în timp ce Georgescu urmărește obținerea unei măsuri preventive mai puțin restrictive.

Curtea de Apel București a respins luni, 23 noiembrie, contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii prin care Tribunalul București a dispus, în 9 noiembrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Respinge ca nefondată contestaţia formulată de PICCJ-DIICOT. (...) Definitivă", au transmis reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti.

Magistrații au analizat luni solicitarea procurorilor de a menține măsura arestului preventiv, însă au respins contestația, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat în arest la domiciliu.

Separat, hotărârea pronunțată de Tribunalul Ilfov în 18 noiembrie, prin care a fost dispusă aceeași măsură preventivă, a ajuns în fața Curții de Apel București după ce a fost contestată de ambele părți.

Potrivit obligațiilor stabilite de magistrați, Călin Georgescu nu are dreptul să părăsească locuința fără încuviințarea instanței. Acesta trebuie să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată de fiecare dată când este citat.

Fostului candidat la Președinție îi este interzis să ia legătura, direct sau indirect, cu Răzvan Liviu Leu, reprezentantul persoanei vătămate, cu membrii familiei acestuia, cu omul de afaceriIonel Rusen sau cu martorii din dosar. Pe întreaga perioadă a arestului la domiciliu, Georgescu trebuie să poarte dispozitivul electronic de supraveghere și să furnizeze periodic informații referitoare la mijloacele sale de existență.

Printre interdicțiile stabilite de instanță se numără și participarea la evenimente sportive, manifestări culturale sau alte adunări publice, precum și deținerea, folosirea ori purtarea armelor.

Măsura arestului la domiciliu a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, inculpat în același dosar.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv la 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unei hotărâri a Curții de Apel București. Ulterior, măsura preventivă a fost prelungită.

La 12 noiembrie, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată într-un dosar în care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Georgescu este judecat și într-un dosar privind tentativa de lovitură de stat, alături de Horațiu Potra și alți 20 de inculpați.

Într-o altă cauză penală, fostul candidat la Președinție este acuzat de propagandă legionară și promovarea unor persoane vinovate de genocid și crime de război.