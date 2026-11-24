Călin Georgescu a fost verificat marți de polițiști la locuința sa din Mogoșoaia, după prima noapte petrecută în arest la domiciliu. Controlul a fost unul inopinat, iar fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a deschis personal poarta agenților. Acesta poartă o brățară electronică de monitorizare și trebuie să respecte mai multe restricții pe durata măsurii preventive.

Controlul a avut loc marți, la locuința din Mogoșoaia, unde Călin Georgescu s-a întors luni seară, după ce a părăsit Arestul Central al Poliției Capitalei.

Verificările neanunțate fac parte din procedura aplicată persoanelor aflate în arest la domiciliu. Polițiștii pot veni la adresa acestora la orice oră și pot efectua controale ori de câte ori consideră necesar.

După verificarea respectării măsurii preventive, echipajul de poliție a plecat de la locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Pe perioada arestului la domiciliu, Georgescu nu are voie să părăsească locuința decât în situațiile prevăzute de lege. De asemenea, acesta nu poate comunica cu persoanele vizate de aceeași măsură în dosar.

Miercuri, fostul candidat la alegerile prezidențiale va părăsi pentru prima dată locuința de la revenirea în arest la domiciliu. Acesta trebuie să se prezinte la Curtea de Apel București, unde magistrații vor analiza o contestație formulată de procurorii DIICOT.

Anchetatorii contestă hotărârea Tribunalului Ilfov prin care s-a dispus plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, după trimiterea sa în judecată.

Este vorba despre o procedură distinctă de cea soluționată luni de Curtea de Apel București. Atunci, magistrații au respins definitiv contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care arestul preventiv fusese înlocuit cu arestul la domiciliu.

Cele două contestații vizează momente procesuale diferite, cea mai recentă fiind formulată după trimiterea în judecată a fostului candidat și intrarea dosarului în etapa camerei preliminare.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută, împreună cu Ionel Rusen. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta a pornit de la sesizarea unui om de afaceri, Răzvan Leu, care ar fi fost convins să transfere 1,1 milioane de euro sub forma unei garanții pentru obținerea unui împrumut destinat unor tranzacții cu metale prețioase.

Împrumutul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri nu și-ar fi recuperat suma transferată.

Călin Georgescu respinge acuzațiile formulate împotriva sa și susține că dosarul are motivație politică.