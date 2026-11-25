Cristela Georgescu și Mirabela Grădinaru, un posibil viitor politic. O perioadă de stabilitate guvernamentală și reducerea conflictelor politice din spațiul public ar putea favoriza recuperarea electorală a PSD, în detrimentul AUR, consideră Sorin Faur și Sarmiza Andronic. În podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda, cei doi au analizat schimbările care s-ar putea produce în preferințele alegătorilor și efectele pe care discursul politic conflictual le-ar putea avea asupra partidelor de opoziție.

Radu Preda a readus în discuție contextul în care mesajele antisistem promovate de Călin Georgescu au început să atragă un număr tot mai mare de susținători. Moderatorul a legat ascensiunea acestuia de conflictele dintre partidele aflate anterior la guvernare, dar și de nemulțumirile provocate ulterior de măsurile de austeritate asociate lui Ilie Bolojan. În opinia sa, disputele permanente dintre liderii politici au afectat încrederea în întreaga clasă politică, în timp ce dificultățile economice au amplificat îngrijorările populației și au creat un context favorabil mesajelor populiste.

Moderatorul a pus însă problema unei eventuale schimbări de direcție, în condițiile în care actuala guvernare ar reuși să ofere mai multă coerență și să reducă tensiunile, chiar și în absența unei îmbunătățiri imediate a nivelului de trai.

Sorin Faur consideră că o guvernare care ar reuși să obțină rezultate și să reducă instabilitatea politică ar putea schimba raportul electoral dintre PSD și AUR. Acesta a descris relația dintre cele două formațiuni prin comparația cu principiul vaselor comunicante, pornind de la ideea că o parte dintre votanții pierduți de social-democrați s-au îndreptat către partidul condus de George Simion.

„Dar dacă va funcționa și va avea niște rezultate cât de cât normale, acel principiu al vaselor comunicante, când pierde PSD-ul, urcă aur, se va muta spre PSD. Că e oarecum natural, cred”, a spus Sorin Faur.

Radu Preda a remarcat, la rândul său, că ascensiunea electorală a AUR ar fi fost alimentată inclusiv de pierderile înregistrate de social-democrați, ceea ce ar face posibilă o mișcare în sens invers în cazul în care PSD își consolidează poziția.

Discuția a vizat și fluctuațiile electorale ale AUR, Sorin Faur observând că formațiunea a trecut, de-a lungul timpului, prin perioade de creștere urmate de scăderi.

Sarmiza Andronic a legat aceste variații de vizibilitatea publică a liderului partidului, considerând că George Simion continuă să aibă un rol esențial în mobilizarea simpatizanților. În opinia sa, dependența partidului de prezența publică a unui singur lider ar trebui să reprezinte un motiv de reflecție pentru conducerea AUR.

Sorin Faur a atras atenția că aceste fluctuații devin importante mai ales în perspectiva alegerilor, când momentul în care partidul se află pe o tendință ascendentă sau descendentă poate influența rezultatul scrutinului.

„Și poți ajunge la alegeri în sinusoida descendentă”, a spus acesta.

Apropierea sărbătorilor de iarnă și reducerea disputelor dintre reprezentanții partidelor ar putea contribui, în opinia Sarmizei Andronic, la îmbunătățirea percepției publice asupra guvernării. Aceasta consideră că, după o perioadă marcată de conflicte politice și incertitudine, alegătorii ar putea aprecia chiar și o schimbare a tonului în comunicarea reprezentanților Executivului.

„Pentru că oamenii sunt obosiți. Și mai e ceva, vine Crăciunul acuși, vin sărbătorile. E nevoie să simți liniștea asta din toate părțile. Un pic de pace”, a spus Sarmiza Andronic.

În evaluarea sa, efectele unei guvernări mai puțin conflictuale s-ar putea reflecta și în intențiile de vot, chiar dacă alegătorii nu vor asocia în mod direct această schimbare cu activitatea unui anumit partid. Reducerea disputelor publice și a atacurilor dintre politicieni ar putea ajuta PSD să recupereze câteva procente, a apreciat aceasta.

Schimbarea așteptărilor alegătorilor ar putea crea dificultăți pentru partidele care își construiesc mesajele în jurul confruntării permanente cu adversarii politici, consideră Sorin Faur. Acesta a făcut referire în special la USR, apreciind că pozițiile radicale și mesajele care resping categoric orice altă opțiune politică riscă să își piardă eficiența într-un context în care populația resimte oboseala acumulată în ultimii ani.

„Discursul virulent, oricât ar fi el de opoziție, începe să fie perdant spre periculos, mai ales dacă el se duce în extreme”, a spus Faur.

Potrivit acestuia, dificultatea USR și a grupării apropiate de Ilie Bolojan ar fi tocmai aceea de a găsi o alternativă la stilul de comunicare pe care l-au folosit până acum.

„USR și echipa Bolojan, din păcate, se află în capcana propriului discurs”, a apreciat Sorin Faur, explicând că schimbarea acestei strategii ar fi dificilă în lipsa altor instrumente de comunicare politică în raport cu puterea.