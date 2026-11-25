Despre fostul ministru Dragoş Pâslaru, intrat în politică pentru a salva România, în USR adică, dar care s-a culcat într-o noapte mai obosit, l-a visat pe Brătianu (nu se ştie pe care dintre ei) şi s-a trezit dimineaţa liberal convins, ştim prea puţin despre ce nenorociri a făcut în ministerele pe care le-a condus.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Muncii, pe care le-a luat, efectiv, pe persoană fizică şi le-a transformat în insituţii de partid şi de stat.