România are nevoie de o schimbare de strategie economică, după ce avantajul oferit de forța de muncă ieftină începe să se reducă, iar industrii care au susținut dezvoltarea economică în trecut pierd teren. În loc să se bazeze exclusiv pe producție, țara noastră ar trebui să investească mai mult în inovație, antreprenoriat și dezvoltarea unor afaceri cu valoare adăugată ridicată. Subiectul a fost discutat de Lucian Davidescu, editor la /Standard.ro, și Radu Preda, în emisiunea „Picătura de Business”.

În ultimii 20 de ani, ponderea industriei în economia României s-a redus semnificativ. Evoluția nu poate fi pusă exclusiv pe seama aderării la Uniunea Europeană, ci și pe schimbarea structurii economice, în condițiile dezvoltării sectorului serviciilor.

Lucian Davidescu a explicat că industria se confruntă și cu dificultăți legate de costurile energiei, care afectează competitivitatea producătorilor autohtoni.

„O mare parte din industrie devine necompetitivă, mai ales față de importurile din zona non-UE, din Asia, din sudul global”, a afirmat acesta.

Potrivit jurnalistului, companiile din aceste regiuni beneficiază de energie mai ieftină și de reguli mai puțin restrictive, ceea ce le permite să producă la costuri mai mici.

În România, efectele sunt vizibile prin închiderea unor combinate și restrângerea activității unor unități industriale.

Radu Preda a adus în discuție necesitatea unei schimbări de direcție, în condițiile în care producția poate fi realizată mai ieftin și mai eficient în alte state.

„Se face pasul sau ar trebui făcut pasul de la fabricat în România la inovat în România. Pentru că de fabricat se pare că nu mai e atât de la îndemână”, a afirmat moderatorul emisiunii.

Lucian Davidescu a comparat situația antreprenoriatului din România cu cea din Bulgaria și Polonia, observând un entuziasm mai pronunțat pentru dezvoltarea afacerilor și lansarea unor startup-uri în aceste țări.

Acesta a povestit că, în timpul unei deplasări la Sofia, a întâlnit numeroși elevi de liceu interesați să învețe despre antreprenoriat și să descopere cum pot începe propriile afaceri.

„Aici vezi și în România, dar mai puțin, pur și simplu. Adică ponderea apare, să zic, 1 la 2, 1 la 3 în favoarea bulgarilor”, a spus Davidescu.

Unul dintre exemplele discutate a fost Polonia, stat care a dezvoltat programe de finanțare pentru startup-uri și proiecte din zona inovației.

Radu Preda a amintit inițiativa polonezilor de a susține financiar companiile aflate la început de drum, inclusiv printr-un proiect de un miliard de euro destinat startup-urilor.

Lucian Davidescu consideră că unul dintre avantajele Poloniei este modul în care comunitățile de specialiști din diaspora păstrează legătura cu țara de origine și contribuie la dezvoltarea economiei.

În opinia sa, diaspora românească este mai bine conectată în zona muncitorilor, în timp ce specialiștii și angajații din domeniile intelectuale tind să se integreze în comunitățile din statele în care se stabilesc.

„În schimb, în zona intelectualilor, să spun așa, muncii de birou, sunt fiecare în lumea lui, nu comunică, nu fac parte din comunitatea ei, se integrează de îndată în comunitățile de acolo și nu mai întorc aproape nimic din experiența pe care o capătă în țară”, a explicat Davidescu.

Acesta a oferit Polonia drept exemplu de stat care reușește să transforme experiența acumulată în străinătate în oportunități economice și de afaceri.

Un alt exemplu oferit în emisiune a fost o conferință organizată la București de antreprenori polonezi, care au reușit să atragă câteva mii de participanți.

Potrivit lui Lucian Davidescu, biletele au ajuns la aproximativ 600 de euro, iar evenimentul a inclus mai multe paneluri despre subiecte precum inteligența artificială și mediul de afaceri.

Jurnalistul a considerat că succesul organizării a ținut în special de capacitatea polonezilor de a crea oportunități de networking și de a atrage oameni interesați să stabilească legături profesionale.

„Cert este și măsurabil este că a trebuit să vină niște polonezi să facă treaba asta în România pentru că noi nu avem energia, energia, curajul, ambiția să o facem”, a afirmat acesta.

În opinia sa, România are inițiative similare, însă diferența este dată de capacitatea de organizare, de ambiția antreprenorială și de curajul de a dezvolta proiecte de amploare.