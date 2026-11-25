Salariații care sunt programați la muncă luni, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și marți, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, au dreptul la compensarea orelor lucrate în aceste zile de sărbătoare legală. Codul muncii prevede acordarea de timp liber plătit sau, atunci când acest lucru nu este posibil din motive justificate, a unui spor salarial de cel puțin 100%. Pentru anumite categorii de bugetari se aplică însă reguli diferite în 2026.

Angajații care lucrează în mod obișnuit de luni până vineri vor beneficia de patru zile libere consecutive, în intervalul 28 noiembrie – 1 decembrie. Cele două sărbători legale sunt prevăzute atât pentru salariații companiilor private, cât și pentru cei din instituțiile publice.

Nu toți angajații vor beneficia însă de această minivacanță, deoarece există sectoare în care activitatea trebuie asigurată inclusiv în zilele de sărbătoare legală.

Printre excepțiile prevăzute de legislația muncii se numără unitățile sanitare, cele de alimentație publică și locurile de muncă în care întreruperea producției sau a furnizării serviciilor nu este posibilă din cauza specificului activității.

Salariații din aceste domenii pot lucra pe 30 noiembrie și 1 decembrie, însă angajatorii trebuie să le compenseze munca prestată în cele două zile de sărbătoare legală.

Conform Codului muncii, orele lucrate trebuie compensate prin acordarea unui timp liber corespunzător în termen de 30 de zile. De exemplu, un salariat care lucrează câte opt ore în fiecare dintre cele două zile de sărbătoare legală trebuie să primească ulterior 16 ore libere, fără ca veniturile salariale să îi fie diminuate.

Aceste ore nu se scad din concediul anual de odihnă, fiind acordate separat de zilele de concediu la care angajatul are dreptul.

Dacă angajatorul nu poate acorda timpul liber compensatoriu în intervalul legal de 30 de zile, din motive justificate, acesta trebuie să plătească un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent orelor lucrate în zilele de sărbătoare legală.

În aceste condiții, remunerația totală pentru orele respective ajunge la cel puțin dublul salariului de bază corespunzător perioadei lucrate.

Procentul de 100% reprezintă limita minimă prevăzută de Codul muncii. Prin contractele individuale sau colective de muncă pot fi stabilite sporuri salariale mai mari.

În cazul personalului plătit din fonduri publice, compensarea muncii efectuate în zilele de sărbătoare legală este reglementată în 2026 și prin dispozițiile speciale ale Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Pentru angajații din sectorul public cărora li se aplică aceste prevederi, regula generală este compensarea orelor lucrate de Sfântul Andrei și de Ziua Națională a României exclusiv prin acordarea de timp liber corespunzător.

Spre deosebire de termenul general de 30 de zile prevăzut de Codul muncii, timpul liber compensatoriu trebuie acordat acestor categorii de salariați în următoarele 90 de zile.