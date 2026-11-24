Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis marți, 24 noiembrie, un comunicat după ce George Simion a anunțat că a fost chemat la audieri, joi, în calitate de suspect. Procurorii susțin că procedura de citare a fost îndeplinită încă de săptămâna trecută și resping acuzațiile potrivit cărora demersul ar avea motivații politice. Sursa: comunicatul Parchetului General.

Reprezentanții instituției au transmis că liderul AUR a fost citat în data de 20 noiembrie 2026, iar confirmarea de primire a documentului a fost trimisă prin e-mail în aceeași zi.

Procurorii au ținut să clarifice momentul în care a fost efectuată procedura, după ce George Simion a făcut publică informația privind audierea sa și a asociat-o cu un presupus demers politic.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, având în vedere afirmațiile făcute în spațiul public de către un parlamentar,referitoare la citarea sa la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, facem următoarele precizări:

Procedura de citare a fost efectuată în cursul zilei de 20 noiembrie 2026, confirmarea de primire a citației fiind transmisă prin e-mail în aceeași zi.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, au transmis reprezentanții instituției.

Înainte de publicarea comunicatului Parchetului General, președintele AUR a anunțat pe Facebook că trebuie să se prezinte joi, 26 noiembrie, la ora 11:00, în fața procurorilor, în calitate de suspect.

Liderul formațiunii nu a oferit detalii despre dosarul în care a fost citat, însă a asociat audierea cu actuala putere politică.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan / PSD: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris George Simion pe Facebook.

Chemarea liderului AUR la Parchet a fost făcută publică la o zi după ce partidul a prezentat un raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Tot marți, 24 noiembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost eliberat din Arestul Central.