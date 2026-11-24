Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut marți o conferință de presă la Suceava, după o rundă de discuții cu primarii social-democrați din regiune. Liderul politic a vorbit despre stadiul discuțiilor privind reforma administrației publice locale, despre rolul autorităților județene și despre necesitatea eficientizării aparatului central și a serviciilor deconcentrate, conform news.ro.

Sorin Grindeanu a descris întâlnirea cu cei aproape 100 de primari PSD prezenți la Suceava drept una constructivă și a precizat că echipa sa a notat mai multe idei venite din teritoriu.

„Am cules şi eu şi colegii mei, în special Alex Stoica, câteva propuneri pe care le vom analiza legate de reforma administraţiei publice locale, propuneri binevenite.

Dacă a ieşit ceva clar din discuţia de astăzi e că aceste consultări trebuie să fie continue, la nivel judeţean, astfel încât, fie că vom face acea unificare, unire benevolă, fie că va fi celălalt proiect cel legat de unificarea sau unirea, să spunem, conform unor criterii, dincolo de acceptabilitatea locală sau prin bunăvoinţă locală, lucrurile acestea trebuie să fie reglate la nivel judeţean şi vor fi reglate şi de către prefectură şi de preşedintele Consiliului Judeţean”, a declarat Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, obiectivul principal al demersului este creșterea calității serviciilor oferite populației, mai ales în localitățile mici care nu au suficiente resurse administrative.

„Criteriul, şi l-am spus şi primarilor din sală, criteriul nu este în principal reducerea cheltuielilor. În centrul acestei reforme trebuie să stea cetăţeanul şi servicii mai bune pentru cetăţean. O comună cu 300 de locuitori, o comună cu 500 de locuitori, o comună cu 1000 de locuitori, nu are forţa necesară să aducă cetăţeanului acele serviciile publice necesare, şi atunci această reformă, de fapt, are în centru omul, cetăţeanul acelei comune, căruia trebuie să-i ofere aceste servicii publice. Despre asta este vorba. Altfel, picăm într-o capcană periculoasă şi nu vreau să alunecăm acolo, pentru că vom vorbi doar de reduceri”, a explicat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că demersurile anterioare axate pe comprimarea cheltuielilor din administrația locală nu au echivalat cu o reformă reală. Liderul social-democrat a amintit că „a văzut şi anul trecut reduceri şi se vorbea şi de concedieri, de fapt, din administraţia publică locală, care au fost şi n-au fost”.

„S-a spus că o să ajungem la 3,6 miliarde sumă totală pe care o să o economisim şi cred că sunt câteva sute de milioane, pentru că s-au găsit tot felul de variante, de soluţii, iar aceea nu e o reformă. Aceea a fost o concediere colectivă. Ceea ce încercăm să facem noi acum este, de fapt, reforma administraţiei publice locale”, a subliniat președintele PSD.

Pe lângă administrația locală, Sorin Grindeanu le-a prezentat primarilor și proiectul coordonat de vicepremierul Marian Neacșu, care vizează reorganizarea instituțiilor centrale, a companiilor de stat, precum și a agențiilor și direcțiilor județene.

„Din punctul nostru de vedere, şi am şi dat exemple de nenumărate ori, în acest moment, structura statului este prea stufoasă. Structura statului central, adică a statului la nivel central. Discutând aici şi de deconcentrate, adică de serviciile din teritoriu”, a punctat acesta.

Conferința de presă susținută de Sorin Grindeanu, președinte al PSD și al Camerei Deputaților, a avut loc la sediul Consiliului Județean Suceava, alături de Gheorghe Șoldan, președintele PSD Suceava și șeful CJ Suceava, Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.