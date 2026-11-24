Deputatul PSD Mihai Fifor susține că reorganizarea administrativ-teritorială a României trebuie să pornească de la realitățile fiecărei comunități și de la consultarea locuitorilor, nu de la stabilirea unor praguri demografice uniforme. Social-democratul consideră că deciziile privind comasarea localităților trebuie luate în funcție de particularitățile geografice, economice și administrative ale acestora, potrivit declarațiilor făcute marți.

Mihai Fifor consideră că stabilirea unui număr minim de locuitori pentru fiecare unitate administrativ-teritorială nu poate reprezenta singurul criteriu pentru reorganizarea localităților. Deputatul atrage atenția că între comunele din România există diferențe importante, care trebuie analizate înainte de luarea unor decizii.

Acesta a amintit că România a trecut prin transformări demografice și economice importante, în timp ce structura administrativă a rămas în mare parte neschimbată.

„România de astăzi nu mai este România anului 1968. Demografia s-a schimbat profund, economia s-a restructurat, unele comunități au prosperat, altele s-au depopulat. Arhitectura administrativă a rămas însă, în esență, aceeași”, a scris deputatul PSD.

În opinia sa, locuitorii trebuie să aibă un cuvânt de spus în configurarea viitoarelor structuri administrative, iar autoritățile locale trebuie să identifice soluții împreună cu comunitățile pe care le reprezintă.

„Nu putem decide viitorul comunităților fără să-i consultăm pe oamenii care trăiesc în ele. Cetățenii trebuie să participe la configurarea viitoarelor structuri administrative locale, iar aleșii lor să construiască, împreună cu aceștia, soluții adaptate realităților din teren”, a transmis Mihai Fifor.

Deputatul PSD susține că reforma administrativ-teritorială trebuie să țină cont de mai mulți indicatori, nu doar de numărul persoanelor care locuiesc într-o comună sau într-un oraș.

Proiectul propus de social-democrați are la bază șase criterii de evaluare: populația și demografia, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesibilitatea și serviciile publice locale.

Fifor consideră că stabilirea unor praguri de 2.500 sau 3.000 de locuitori nu poate înlocui analiza particularităților fiecărei comunități.

„Harta nu este punctul de plecare al reformei. Este rezultatul ei”, a explicat deputatul.

Acesta a oferit și exemplul comunelor izolate, care nu pot fi evaluate după aceleași criterii ca localitățile aflate în apropierea marilor centre urbane.

„O comună izolată nu poate fi evaluată identic cu una aflată lângă un mare centru urban”, a adăugat social-democratul.

Mihai Fifor afirmă că reorganizarea administrativă nu ar trebui să urmărească doar diminuarea numărului de primării, ci și îmbunătățirea serviciilor publice și reducerea decalajelor de dezvoltare dintre localități.

În viziunea sa, reforma trebuie să creeze condiții pentru investiții mai consistente și pentru o administrație care să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor.

„România nu are nevoie de o hartă nouă care să ascundă problemele vechi. Are nevoie de un stat care funcționează mai bine”, a transmis deputatul PSD.

Reorganizarea administrativă discutată la nivel guvernamental este împărțită în două etape. Prima presupune unirea voluntară a localităților mici, iar pentru această măsură Ministerul Dezvoltării a lansat deja în consultare publică un proiect de ordonanță.

A doua etapă vizează reorganizarea administrativ-teritorială la nivel național, printr-o analiză mai amplă a unităților administrative și a criteriilor care ar urma să stea la baza noii structuri.