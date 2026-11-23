Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) propune reorganizarea administrativă voluntară a localităților din Ținutul Secuiesc, în contextul reformei teritoriale pregătite de autoritățile din România. Formațiunea solicită reunirea județelor Harghita și Covasna cu localitățile din județul Mureș care aparțin acestei zone, într-o singură unitate administrativă, potrivit Rador.

Reprezentanții AMT susțin că reforma administrativă trebuie să țină cont de regiunile istorice, de tradițiile comunităților locale și de legăturile economice și sociale dintre localități.

Potrivit conducerii formațiunii, consilierii locali urmează să înainteze Consiliului Județean Harghita un proiect de hotărâre prin care să solicite inițierea procesului de reorganizare voluntară.

Demersul ar urma să includă județele Harghita și Covasna, alături de localitățile din județul Mureș considerate parte a Ținutului Secuiesc.

Planul formațiunii prevede discuții cu reprezentanții consiliilor județene din Covasna și Mureș, dar și cu administrațiile localităților vizate de reorganizare.

De asemenea, AMT solicită pregătirea cadrului legislativ necesar pentru aplicarea unei asemenea formule administrative.

„Scopul nostru este ca cererea de unitate administrativă și autodeterminare a Ținutului Secuiesc să apară ca o propunere concretă a administrației locale în dezbaterea națională privind reforma”, a transmis formațiunea.

În paralel cu propunerea AMT, Ministerul Dezvoltării pregătește prima etapă a reformei administrative, care vizează în principal 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că 82% dintre aceste localități nu își mai pot susține financiar funcționarea. Comasarea voluntară ar putea aduce economii de peste 250 de milioane de lei la nivelul aparatului administrativ, potrivit Mediafax.

Ministrul a explicat că proiectul de ordonanță de urgență aflat în transparență decizională acordă prioritate comunelor cu populație redusă.

„Proiectul unificării voluntare se adresează cu prioritate celor 429 de UAT-uri, cu o populație până la 1.500 de locuitori”, a afirmat ministrul.

Alexandru Stoica a explicat că pragul a fost stabilit în funcție de categoriile demografice utilizate în raportările Ministerului Dezvoltării. Potrivit acestuia, localitățile foarte mici se confruntă cu cele mai mari dificultăți financiare.

„Ele sunt prioritare și ele trebuie să se facă, pentru că aici avem dezavantajul cel mai mare (…) 82% dintre aceste localități, nu se mai pot susține. Și eu am tratat aceste localități cu mare prioritate”, a declarat Stoica.

Impactul financiar al reformei va putea fi stabilit după ce autoritățile vor afla câte localități acceptă să se unească voluntar.

„Vorbim de etapa aceasta. Cine vrea să comaseze voluntar, să facă unificarea benevolă, atunci o să vedem și impactul economiei care va fi și ce economii se va face exact. Până nu vedem câte localități avem în această unificare, automat nu putem să facem un calcul exact.”

Cu toate acestea, ministrul a avansat o estimare privind cheltuielile de funcționare ale celor 429 de administrații locale.

„Dacă vorbim doar pe aparatul funcțional, sunt peste 250 milioane de lei”, a declarat acesta.

Alexandru Stoica a explicat că unificarea voluntară a comunelor reprezintă doar prima parte a procesului de reorganizare administrativă. O a doua etapă va fi coordonată de Dragoș Benea și va cuprinde alte propuneri.

„Nu mai sunt mai multe proiecte, sunt mai multe etape. Există etapa 1, care este unificarea benevolă, și etapa numărul 2, unde e coordonatorul domnul Dragoș Benea și va veni cu toate datele când le va realiza”, a afirmat ministrul.

Întrebat despre posibilitatea reorganizării județelor, inclusiv despre variantele vehiculate în legătură cu județul Buzău, acesta a precizat că nu au fost stabilite asemenea modificări.

„Nu s-a discutat așa ceva despre ce județe să treacă în partea cealaltă sau ce nu trebuie să treacă”, a arătat acesta.

Ministrul a mai explicat că localitățile care vor accepta comasarea voluntară nu vor mai fi incluse în eventualele reorganizări din etapa a doua.

„Exact. Asta este obiectivul primei etape. Să nu le mai luăm în calcul în etapa a doua. Să reușească să vină de la dumnealor pasul acesta.”

Alexandru Stoica a fost întrebat și despre situația comunei conduse de tatăl său, în contextul reorganizării administrative. Potrivit ministrului, localitatea are aproximativ 2.070 de locuitori și se află în apropierea orașului Pătârlagele, de ale cărui servicii publice beneficiază deja comunitatea.

„Da, sunt discuții de genul acesta. (…) Sunt 2.070 de locuitori. Noi suntem foarte aproape de orașul Pătârlagele. Noi oricum beneficiem de serviciile publice de la orașul Pătârlagele”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă tatăl său ar fi de acord cu unificarea, chiar dacă ar pierde funcția de primar, Alexandru Stoica a răspuns afirmativ.

„După șapte mandate în care ai făcut bine pentru oameni, nu te mai gândești la funcția ta, îți dorești ca localitatea să funcționeze și să beneficiezi de oamenii de toate serviciile publice de calitate.”

Ministrul a adăugat că nu a discutat cu tatăl său despre o eventuală candidatură la următoarele alegeri locale.

„Chiar nu am discutat lucrurile acestea”, a continuat el.

Cetățenii din localitățile comasate ar putea beneficia de impozite reduse cu 50%

Proiectul ministerului prevede facilități fiscale pentru locuitorii comunităților care acceptă unificarea voluntară. Mai exact, impozitele pentru locuințe și terenurile intravilane ar urma să fie reduse cu 50% timp de cinci ani.

Întrebat de unde vor proveni banii necesari pentru acoperirea diferențelor bugetare, Alexandru Stoica a indicat bugetul Ministerului Dezvoltării.

„Când se va forma bugetul național, Ministerul Dezvoltării va avea un buget, iar eu mă asigur că din acest buget voi cuprinde toate sumele necesare pentru această comasare voluntară”, a mai spus oficialul.

Ministrul a explicat că diferențele rezultate din aplicarea reducerilor ar urma să fie acoperite printr-un mecanism bugetar special. În privința unei eventuale probleme de constituționalitate, acesta a amintit că legislația prevede și alte situații în care sunt acordate facilități fiscale.

Alexandru Stoica intenționează să viziteze localitățile vizate de reformă pentru a discuta cu administrațiile și cu cetățenii despre avantajele comasării voluntare.

„Voi merge în țară să vorbesc cu fiecare, să le explicăm beneficiilor, reducerile oamenilor, mă refer aici la impozitul pe cădiri pe terenul intravilan, și automat o să discutăm cu toată lumea să vedem câte vor să facă.”

Întrebat dacă și-ar asuma un eventual eșec al reformei, în cazul în care numărul localităților care acceptă unificarea ar fi redus, ministrul a spus că va analiza situația după încheierea procesului.

„Să vedem ce se întâmplă exact, să vedem cine vrea să facă unificarea benovolă și vom lua o decizie și vom analiza fiecare situație”, a mai spus el.

Proiectul de ordonanță privind prima etapă a reformei administrative se află în transparență decizională, iar măsurile propuse nu sunt încă aplicabile.