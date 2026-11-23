Arion Kurtaj, un hacker britanic în vârstă de 21 de ani, a fost condamnat luni, 23 noiembrie, la șapte ani de închisoare pentru o serie de atacuri informatice care au vizat companii importante, printre care Rockstar Games, Uber și Revolut. Tânărul a ajuns cunoscut după ce a furat și publicat 90 de înregistrări video din jocul Grand Theft Auto VI, aflat atunci în dezvoltare. Deși a primit o pedeapsă cu închisoarea, acesta a părăsit tribunalul în libertate supravegheată, deoarece executase deja o mare parte din condamnare, potrivit BBC.

Originar din Oxford, Arion Kurtaj a fost unul dintre membrii importanți ai grupării de hackeri Lapsus$, implicată în mai multe atacuri informatice asupra unor companii internaționale.

Infracțiunile au fost comise când acesta avea 16 și 17 ani. Săptămâna trecută, tânărul și-a recunoscut vinovăția în fața instanței Woolwich Crown Court din Londra.

Judecătorul i-a atras atenția asupra aptitudinilor sale tehnice și i-a cerut să nu mai folosească aceste cunoștințe pentru activități ilegale.

„Ești un tânăr foarte talentat. Nu lăsa să se mai întâmple așa ceva”.

Deși condamnarea este de șapte ani, Kurtaj a fost eliberat în ziua pronunțării sentinței, după ce instanța a luat în calcul perioada petrecută deja în detenție.

Timp de cinci ani, acesta va fi supus unui ordin special de prevenire a criminalității, care îi impune restricții privind activitatea online. Printre platformele pe care nu le poate utiliza se numără Telegram și Discord.

Unul dintre cele mai neobișnuite episoade ale atacului informatic a avut loc în septembrie 2022, când Arion Kurtaj era cazat într-un hotel Travelodge din Bicester, sub protecția poliției.

Autoritățile luaseră această măsură după ce alți hackeri îl amenințaseră din cauza unor cantități de Bitcoin pe care le deținea. Polițiștii îi confiscaseră calculatorul, însă tânărul a găsit o altă metodă pentru a continua activitățile informatice.

Acesta a folosit televizorul din camera de hotel, un dispozitiv Amazon Fire Stick, o tastatură Bluetooth și un mouse pentru a pătrunde în rețeaua internă a companiei Rockstar Games.

În urma accesului neautorizat, a sustras informații confidențiale, inclusiv 90 de înregistrări video cu imagini din GTA 6. Materialele aveau o durată totală de aproape 60 de minute și prezentau secvențe din jocul care se afla atunci în dezvoltare.

Ulterior, hackerul a intrat și în sistemul intern de comunicare Slack al companiei, unde a transmis un ultimatum. Acesta a cerut reprezentanților Rockstar să îl contacteze pe Telegram în următoarele 24 de ore, amenințând că va publica în caz contrar codul-sursă al jocului.

Compania nu a acceptat să negocieze, iar Kurtaj a publicat materialele furate pe un forum online, folosind pseudonimul TeaPotUberHacker.

Consecințele atacului au fost costisitoare pentru dezvoltatorul jocului Grand Theft Auto. Potrivit estimărilor companiei, recuperarea după incident a necesitat aproximativ cinci milioane de dolari, la care s-au adăugat mii de ore de muncă din partea angajaților.

Printre informațiile ajunse în spațiul public s-a numărat și un detaliu despre unul dintre personajele principale ale GTA 6. Jocul urma să aibă un personaj feminin principal, informație pe care Rockstar intenționa să o dezvăluie abia în timpul campaniei oficiale de promovare.

Lansarea jocului a avut loc săptămâna trecută, la aproximativ patru ani după atacul informatic care a dus la publicarea imaginilor confidențiale.

Rockstar Games nu a fost singura companie vizată de activitățile grupării Lapsus$. Arion Kurtaj și alți membri ai acesteia au atacat sistemele informatice ale Uber, Revolut și BT/EE.

Printre metodele folosite s-au numărat tehnicile de inginerie socială, prin care atacatorii manipulau angajații pentru a obține informații confidențiale sau pentru a-i determina să acceseze linkuri periculoase.

Anchetatorii au estimat că atacurile asupra companiilor au provocat pierderi de aproximativ 10 milioane de lire sterline.

Informațiile obținute ilegal au fost folosite ulterior și pentru a viza investitori în criptomonede. Procurorii au susținut că membrii grupării au furat cel puțin 300.000 de dolari de la persoane fizice.

Cazul hackerului britanic a avut un parcurs judiciar neobișnuit. În decembrie 2023, instanța a dispus internarea sa pe termen nedeterminat într-un spital de psihiatrie securizat, în urma evaluărilor medicale care au avut în vedere tulburarea de spectru autist de care suferă.

Ulterior, o nouă evaluare a stabilit că tânărul putea participa la procesul penal, iar în ianuarie 2026 a fost transferat într-o închisoare obișnuită.

Avocații au explicat că acesta se simțea mai confortabil în mediul online decât în interacțiunile directe cu alte persoane. Potrivit apărării, izolarea din timpul pandemiei și apartenența la gruparea Lapsus$ i-au oferit sentimentul de comunitate și apreciere pe care nu îl găsea în viața de zi cu zi.

În perioada detenției, Kurtaj a fost implicat și în alte incidente. Acesta a fost prins cu un telefon mobil introdus ilegal în închisoare, după ce trimisese un mesaj provocator poliției și publicase imagini pe Snapchat.

De asemenea, și-a recunoscut vinovăția pentru agresarea unor angajați ai instituțiilor în care fusese deținut, inclusiv în incidente în care i-a mușcat.