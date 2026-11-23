24 noiembrie

Pe 24 noiembrie s-au născut Spinoza, Henri Toulouse-Lautrec, Emir Kusturica, Matei Millo, Victor Iliu, Emil Hosu.

În calendarul creștin-ortodox, Clement şi Petru din Alexandria.

Tradiţional, în "Kalendar", adică în folclorul românesc, pe 24 noiembrie este "Climăta Vântului", fiind una dintre sărbătorile rare ce ia în consideraţie un fenoment meteorologic, fără aglutinare mitologică, sau religioasă.

Pur şi simplu se ţine pentru vânturile rele, „vicioase” cum ar zice înţeleptul chinez. Se presupune o foarte mare vechime a acestei sărbători, comună cu multe alte populaţii şi areale, dar la date diferite, în funcţie de regimul climatic.

Am primit, iarăși, multă corespondență. Sigur, o citesc. O doamnă doctor mă întreabă dacă sunt vindecător Brennen, sau Gestalt. Sau una, sau alta, nu își pune problema că nu sunt nici Brennen, nici Gestalt, pentru că a observat la pacienții ei o îmbunătățire simțitoare a stării sănătății, un moral ridicat, un psihic ameliorat, la cei care mă citesc zilnic aici, în EVZ. Nu, doamnă doctor, nu urmez nicio dogmă, sau terapie medicală, sunt doar un om sărman cu ”baraka”, dar care a călătorit mult și a văzut minuni. Și care, mai mult decât orice, doresc ca cei care mă citesc să aibă un zâmbet maaare, pe o față luminoasă, la cafeaua de dimineață!

Pe ”Dimineața Astronomilor” m-am plâns ce dezordine este la mine în casă, dezordine întreținută și organizată temeinic de cele cinci cățelușe care stau în casă. Un astrolog francez, pe nume David, mult mai tânăr decât mine (acum trebuie să vă spun că toți de pe DOA sunt mai tineri decât mine, de aceea mi se spune Patriarch) ei, bine David mi-a trimis cele de mai jos, poate o mică șarjă comică asupra obiceiurilor de acasă ale zodiilor în sezonul rece.

Munca la domiciliu, în sezonul rece, este o paranteză care poate fi percepută ca o perioadă… interesantă! Și totuși, este o perioadă de timp în care te poți regăsi, și te poți concentra și poate, să ai timp să-ți (re)organizezi casa. Iată câteva sfaturi, poate comice, pentru fiecare zodie:

Berbec : Organizarea spațiului. Trebuie să-ți organizezi spațiul de lucru, indiferent dacă lucrezi în dormitor, sufragerie, sau bucătărie. Dacă ai un birou este ca și când te-ai duce la serviciu, așa că mai bine lucrează în bucătărie. Ești și mai aproape de cafea. Optează pentru un scaun confortabil, sprijină-ți spatele cu o pernă. Un fotoliu ”gaming” ar putea să-ți fie de folos. Nici nu costă o avere. Un fotoliu în bucătărie? Este pe roate, poți să-l duci și în baie! De asemenea, nu neglija sursele de lumină potrivite pentru a-ți proteja ochii. Dacă lucrezi pe computer nu uita să-l ștergi de praf. Și în interior!

Taur : Moral ridicat. Organizează o atmosferă de prospețime acasă. Dacă ai o grădină pe balconul închis, ia câteva ghivece cu flori frumoase în casă, în spațiul în care lucrezi, ca să te bucuri de prospețimea și naturalețea lor. Adună o parte din plantele pe care le ai la îndemână pentru a le așeza pe biroul la care lucrezi, sau în spațiul de locuit principal - și bucură-te! De asemenea, poți aduna plantele pe măsuța de cafea, sau poți opta pentru pervazuri pentru a le transforma într-o grădină la scară mică. Ecologie, nu glumă! Greta ar fi mulțumită dacă ți-ar vizita casa!

Gemeni : Efectuarea unui tip de ordine. Sortarea și ordonarea grămezilor de obiecte care te înconjoară, amenințătoare ca un tsunami de bani aruncați pe capricii, este un lucru bun. Și plăcut Domnului, așa se zice! Linia de conduită este să arunci sau să reciclezi tot ce nu ai folosit de un an de zile. Bine, cinci ani! Poți să păstrezi și să pui la vedere, eu le pun în bibliotecă, obiectele care îți trezesc amintiri și sentimente plăcute. După ce o să pui totul în ordine o să cauți cam trei ore cheile de la mașină. Le-ai pus bine!

Rac : Ordon, ordonează! În cazul tău o să vorbim puțin despre dormitor. Un somn odihnitor este absolut obligatoriu pentru zodia ta. Te pune în formă și-ți încarcă bateriile, ca să poți înfrunta cu succes realitatea. Dormitorul tău trebuie să fie spartan, fără multe lucruri, fără oglinzi și măști africane pe pereți. Dacă se poate, direcția capului patului trebuie să fie spre Nord.

Leu : Golește șifonierul. Fă o sortare și o curățenie de iarnă în dressing. Cine are un dressing-room, acela înțelept se numește. Eu, nu… Pune la îndemână hainele groase și ascunde cămășile înflorate hawaiene. Este acum, sau niciodată să scapi de ceea ce nu mai porți niciodată, de hainele decolorate și strâmte. Dar păstrează bumbacul și inul de calitate, așa ceva nu se mai găsește în ziua de astăzi, poate le poți adapta.

Fecioara : Planificarea gospodăriei. Pentru a împiedica curățarea să devină o problemă, fă un program riguros. Acest lucru îți permite să nu te lași surprins când va veni momentul să începi o operațiune de amploare. Oferă-ți o planificare pe parcursul săptămânii distribuind sarcinile esențiale, astfel încât să fie mai ușor de realizat. De exemplu, ferestrele luni, mobilele marți, praful miercurea. Sau poți aborda o cameră în fiecare zi, dacă este mai convenabil. După ce ai făcut planificarea, poți chema menajera, să facă ea treaba!

Balanță : Lăsați pereții să respire. Dă viață zidurilor tale. Unele dintre ele rămân albe și nu au viață, ai grijă de ele pentru a le însufleți și pentru a face anumite spații din interiorul apartamentului mai calde, mai dinamice. Simțul tău estetic va știi exact ce să faci. Fotografii de artă, afișe decorative, plante pe stative, amintiri de vară, instrumente muzicale agățate - mergeți în căutarea frumuseții, deschideți revistele pentru a tăia imaginea viselor dvs. și decorați, îmbrăcați-vă pereții! Și cum lăsați pereții să respire? Bună întrebare!

Scorpion : Distingeți spațiile. Este clar - canapeaua poate fi cel mai aglomerat loc din casa ta. Cu toate acestea, este recomandabil să schimbați peisajul cât mai mult posibil pentru a vă menține mintea proaspătă și aerisită. Pentru a face acest lucru, desemnează fiecare spațiu din casă pentru diferite ocupații: munca de zi cu zi pe un birou, relaxarea pauzelor pe canapea, un alt colț pentru exerciții fizice, dincolo stai și te uiți ca prostul la tv etc. Chiar dacă este vorba de a scrie doar un e-mail, respectă zonele dedicate. Și pentru ca să dormi bine, rezervă patul doar pentru orele de somn. Bun, și pentru altceva…

Săgetător : Operațiunea ”baia”. Intră în baia ta pentru a arunca tot ce nu trebuie să fie acolo. S-au îngrămădit în sertarele tale de-a lungul anilor și iată-te cu prea multe lucruri inutile. Cremele de înfrumusețare care datează de la ultimul război, medicamente expirate, prosoape găurite și scămoșate - este suficient, toate astea afară! De asemenea, nu uita partea laterală a mașinii de spălat, către cadă, unde este, cu siguranță o jucărie plutitoare de cauciuc, sau un burete. Ca să nu mai vorbim de săpunuri.

Capricorn : Îngrijirea plantelor tale. Ai grijă de plantele tale pentru că ele te bucură și te calmează în fiecare zi. De exemplu, poți discuta cu ele, le place foarte mult, sau poți curăța exteriorul ghivecelor. De asemenea, poți adăuga sol nou de calitate, la suprafața ghivecelor mari și puteți aranja dispoziția ghivecelor ca să fie cât mai decorativă. În cele din urmă, aducerea plantelor mai aproape de ferestre nu este neglijabilă, precum și dozarea unui pic mai mult de apă, dacă este nevoie.

Vărsător : Clasificați și ordonați. Gândește-te la o bună organizare a dulapurilor și a frigiderului. Fă un inventar al ceea ce aveți scoțând totul și profitați de această operație pentru a curăța suprafețele cu oțet alb. Apoi, puteți grupa fiecare element după gen, pentru a le găsi mai ușor, când îți trebuie. Ceea ce utilizați cel mai puțin va fi stocat în partea de sus. Și, în frigider, indicați corespunzător alimentele cu date scurte de valabilitate, astfel încât să nu le uitați și să se strice.

Pești : Un colț de lectură. Profită de această perioadă de stat în casă pentru a-ți crea un colț de lectură. Îți poți extinde spațiul mental pentru a (re)descoperi personaje colorate și lumi paralele. Spațiul tău rezervat pentru această activitate poate fi la fel de ușor stabilit în dormitorul tău, într-un colț al sufrageriei, sau chiar într-un hol, dacă este suficient de mare. Ia-ți o mulțime de perne de pluș, o pătură de lână, dacă se mai fabrică, ca să te izolezi pe insula ta personală și să-ți găsești plăcerea cititului.

Acum va rog să mă scuzați m-a sunat de cinci ori până acum prietenul meu din Paris. Ce s-o mai fi întâmplat, că nu dau turcii, nu este sfârșitul lumii! Sau, este?!

Sincer, nu știu, dar o să aflu dacă vorbesc cu Pierre, cu speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea pot aduce succes! Trebuie să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic, un aparat, acolo - îţi face necazuri. Vinde-l, schimba-l, repara-l - nu lasa obiectele sa te enerveze! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine.

Fii mai modest în pretenţii şi poţi avea o viaţă mai bună. Nu trebuie să exagerezi, păstrează echilibrul! Astăzi, cumpărături online, dar trebuie să ai răbdare, poate găseşti ceva interesant şi ieftin! Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de încredere. Astăzi, calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să te dai important şi să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

Conjunctura îţi amplifică intuiţia, dar şi oferă nişte propuneri tentante în domeniul activităţii tale. E o perioadă bună ca să te concentrezi şi să rezolvi cu brio sarcinile de serviciu! Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil, poate fi, o întâlnire mai veselă. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez.

Ai nevoie de sprijin din partea anturajului, a colegilor şi a familiei. Ai intrat în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale prea ambiţioase. O veste de la prieteni. Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune, adică astăzi, se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, o întâlnire neaşteptată cu o persoană mai deosebită. Zi de reflecţii, astrele favorizează activitatea mentală! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fără prea multe proiecte de viitor si cheltuieli insemnate.

Cu toate că vremea de toamnă-iarnă te influenţeaza, este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce trebuie, este să iei hotărârile la momentul potrivit, astăzi, de exemplu! Odihneste-te mai mult si respiră aer curat şi răreşte ţigaretele. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza şi vei caştiga!

O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Treci printr-o perioada mediocră, dar joacă puţin teatru şi o să te simţi mult mai bine! Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie. Pe de altă parte Saturn arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică şi de stres şi enervare – principii negative – pe care trebuie să le rezolvi. Fii sincer cu tine, gaseste-ti motivele de enervare şi vezi dacă poţi să le rezolvi singur.

Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Azi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Nu ai timp, dar nu lăsa lucrurile neterminate, concentrează-te! Astăzi este o zi în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective. Se apropie sărbătorile de iarnă cu vacanţele, Crăciunul şi stelele din nou sunt favorabile distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp!

Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă, în mod nejustificat, grijile legate de familie. Răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care păpuşarii işi scriu scenariile pentru viitor.

Faci figuri în faţa unor veşti la care nu te aşteptai. Nu îţi plac, în general, surprizele, riscul, siguranţa ta personală este lucrul cel mai important. Este momentul să activezi defensiva! Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceeaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă.

Conjunctura te avantajează. Prevezi nişte schimbări favorabile. Fii precis şi convingător în discuţii, mai ales cu prietenii şi familia. Astăzi ai un prilej să recapeţi iniţiativa! Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese.

Fără riscuri! Prudenţa trebuie sa te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de anturaj, în general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină! Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti şi la sărbătorile de iarnă. Vremea devine rapid friguroasă şi zăpada nu o să aştepte. Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, bea o cafea, unii medici susţin că face numai bine şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine...