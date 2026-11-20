21, 22 noiembrie

Pe 21 noiembrie s-au născut Voltaire, Komaravolu Chandrasekharan, Goldie Hawn, Ion Baciu, Traian Grozăvescu, Anghel Dumbrăveanu, Constantin Ciucă, Theodor Constantin. Pe 22 noiembrie s-au născut Charles de Gaulle, George Eliot, Billie Jean King, Andre Gide, Jamie Lee Curtis, Robert Vaughan, Matteo Bartoli, Benjamin Britten, Ion Marinescu, Mişu Iancu, Mircea Cristescu.

Înainte de orice, dragi lupi, padawani şi hobbiţi trebuie să vă spun ceva important. Nastratin Hogea, când avea ceva mai greu de rezolvat se aşeza invers pe măgar. De ce Nastratin Hogea? Pentru că, cu porecla aceasta m-a blagoslovit Corneliu Mănescu, cel de la care învăţam relaţii internaţionale, acum cincizeci de ani. Plecasem în primele mele deplasări în străinătate şi ajunsesem la Amman. Cred că era înainte ca Mănescu să fie numit ambasador în Franţa, dar după ce fusese preşedinte la ONU.

Când m-am întors, m-am dus la el acasă şi i-am povestit ce am văzut, cu cine m-am întâlnit, ce şi cum am vorbit, ca să obţin reacţia lui, critici şi sfaturi. Ne-am plimbat pe străduțele din jurul casei lui, sfaturile pe care mi le dădea excepționalul om de stat nu erau nici conforme cu ”linia partidului”, nici cu ”prețioasele indicații”. Erau sfaturile unui om care trecuse prin multe și știa că diplomația este ”armata în haine de paradă” cum spusese Talleyrand.

Aşa se făcea, aşa se învăţa! Eram tânăr şi viaţa îmi părea un bulevard larg, bine luminat. Aşa că istoria mea a fost plină de amănunte comice, spuse pe un ton serios. „Măi, Radule, a spus Corneliu Mănescu, râzând, parcă ai fi Nastratin Hogea, aşa de bine povesteşti, parcă am simţit mirosul din bazar!”

Al doilea om de la care am învățat diplomație și comerț exterior a fost Mircea Malița. Mă recomandase tatăl meu, erau prieteni. De la el întotdeauna plecam cu o carte de-a lui și cu o listă de cărți de citit. Era un teoritician de cel mai înalt grad. Corneliu Mănescunu nu a scris nicio carte, dar avea experiență și idei.

Aşa mi-a rămas numele, un timp, în centrala de externe: Nastratin Hogea!

Ei bine, stând şi eu ca Nastratin Hogea, invers pe un scaun, am realizat că rușii ne-au păcălit! Facem exact ceea ce doresc ei. Ei cântă, noi jucăm! Le facem reclamă, răspândim teroarea, promovăm pe asasinii lor ca model pentru alţi asasini, îi facem temuţi şi respectaţi de mulţime, de prostime. Nu vorbesc de presa aservită, ci de toată presa. Cred că cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla Federației Ruse este ca toată presa să facă „silenzio stampa” pe subiect.

Aşa că, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, să ne ocupăm de “cultură şi artă” adică de folclor, obiceiuri şi poveşti! Şi de astrologie, mon violon d’Ingres, pasiunea mea!

Ziua de 21 noiembrie pare importantă. Ultima zi din zodia Scorpionului. Duminică, 22 noiembrie, pe la ora 13:30, Soarele trece, în mod convenţional, din zodia Scorpionului în cea a Săgetătorului. Încă odată precizez că nu trebuie să confundaţi "zodiile" cu "constelaţiile". Zodiile sunt perioade de timp, de calendar, de circa 30 de zile, iar constelaţiile sunt grupuri de stele aflate la distanţe foarte mari, în spaţiu, unele de altele. De fapt, în prezent, Soarele se află în constelaţia Balanţei!

În antichitate timpul era măsurat, calendarul era stabilit, prin observaţia directă a Soarelul, Lunii şi a planetelor şi stelelor. Să ne amintim de "ceasul solar"! De aici denumirea unor constelaţii care a fost făcută după zodii şi nu invers. Ca dovadă concludentă, la alte popoare, care au alt tip de astrologie, după mentalul colectiv, după religia respectivă, constelaţiile respective poartă alte denumiri, sau stelele sunt dispuse în alte constelaţii!

Sinaxar, în calendarul creştin ortodox este Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

Tradiţional, Ovidenia, Vovidenia, Filipul cel Mare, Filipul cel Şchiop.

“Ziua în care începe iarna, Ovidenia, este o sărbătoare a luminii, care sparge întunericul iernii, al morţii. Tema principală a legendelor consacrate acestei zile fiind văzul, vederea, lumina ochilor, prima vedere, prima apariţie, prima impresie – viziune asupra Lumii, viziunea lui Iisus, a cerului care se deschide, al armoniei divine, al lumânărilor aprinse pentru cei care nu au avut parte la trecerea din această viaţă” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 490.

Motivul creştin al Maicii Domnului care se împărtăşeşte din Biserică, care „vede tot şi aduce lumină”, urmează unor vechi practici magice apotropaice. Sătenii noştrii au avut întotdeauna imaginaţie. Astfel se spune că vrăjitoarele „văd” în această zi şi fetele mari pot să-şi „vadă” ursitul.

Cine mai ştie, poate să facă şi să desfacă multe lucruri în această zi, mai precis în această noapte!

Sărbătoarea creştină a Luminii şi eresul popular se suprapun peste un arhetip, vechi de când lumea. Este, din nou, pentru ca câta oară, motivul lupului, de data aceasta al Lupul cel Şchiop, avatarul Sfântului Andrei.

Bătrânul şi înţeleptul Lup Şchiop cu care se sfătuia Zamolxe în pădurea din preajma Rumi Davei. Legenda spune că Lupul Şchiop ştia graiul omenesc şi îl vorbea foarte bine, ba ştia şi latina. Dar, vai, nu mai este timp şi loc de poveşti frumoase şi de legende pilduitoare. Poate altă dată, în alt loc.

Unii autori sunt de părere că Filipul cel Mare, Lupul cel Şchiop este sărbătoarea centrală a mitologiei lupului. De fapt cine zice lup, dac zice!

Sărbătorile lupilor, 38, unii spun 54, la număr peste tot anul, sunt de fapt vechile sărbători ale dacilor. Ascunse sub numele de "lup" nume tradus de frica represiunii romane şi apoi aşa a rămas şi mai târziu, când creştinismul impus de imperiu a cuprins şi Dacia Felix.

Prin unele locuri se pomeneşte de Lupul Sur, de Lupul albit de trecerea anilor, fiind o ipostază a Filipului Şchiop. Lupul Alb este doar o legendă urbană, nu este folclor, dar foarte frumoasă.

Duminică, 22 noiembrie, nimic în „kalendar” şi sfinţişorii de serviciu, în calendarul creştin ortodox: Filimon, Arhip, Onisim şi Cecilia. Cecilia, ce nume frumos, nu ştiu de ce, îmi evocă două cireşe unite prin codiţă!

"Evenimentul Zilei" din 22 noiembrie 1963. O veste teribilă emoţioneză toată planeta. Un sondaj Gallup arată că a fost cea mai importantă veste, cel mai important subiect mediatizat al secolului XX, după vestea încetării războiului. 97,63% din populaţia globului a fost informată de ceea ce s-a întâmplat pe 22 noiembrie 1963 în Dallas. Au urmat filmele de „amatori” de la locul faptei şi ele vizionate de marea majoritate a populaţiei. Anchete peste anchete, cărţi, articole, reportaje, dezvăluiri...

Apoi, povestea unei femei de caracter. Care, din Prima Doamnă a lumii ajunsese, doar, o văduvă tragică. Dar Jackie avea sânge franţuzesc în vine şi ştia că "la vengeance est un plat qui se mange froid!" (răzbunarea este o mâncare care se mănâncă rece!) Aşa că acceptă o căsătorie cu unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei cu o condiţie secretă: să se răzbune, să fie găsiţi şi lichidaţi ucigaşii soţului, Preşedintele Statelor Unite!

În anii care au urmat patruzeci şi şase de persoane, unele foarte importante, alţii doar nişte asasini plătiţi, de peste tot din lume, nu doar din America, au încetat din viaţă în cele mai diverse moduri posibile şi fără publicitate. Accidente auto, morţi subite, înecaţi în piscine, accidente de vânătoare, de pescuit subacvatic, asasinaţi de „hoţi”... Preţul a fost plătit. Grecul a fost un om de onoare!

Vedeţi, în anul 1963 eram un adolescent ager care mă învârteam printre alţi adolescenţi, în umbra puterii de pe atunci. Făceam parte, fără să ştiu, din "Proiectul Castor şi Pollux". Prin vara lui 1963, prietenul şi colegul meu, Gheorghe Gheorghiu, nepotul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, mă întreba unde să plecăm peste hotare, în excursie, că se vor deschide frontierele, pentru că ruşii s-au înţeles cu americanii. Şi la VOA, ascultat cu sfinţenie de bunicul meu, dom’ Pascale Americanul, erau emisiuni ciudate, în "special english". Se vorbea despre pace, destindere, încetarea războiului rece...

Peste ani de zile, în anii '80 când lucram pentru miliardarul iranian Molavi, acesta m-a trimis ca mesager şi curier cu nişte documente tehnice în insula Reunion. O licitaţie foarte scumpă şi foarte hush-hush. Iranul era în război, dar eram străin şi aveam paşaport de serviciu cu viză permanentă şi permis de muncă pentru guvernul iranian, aşa că nimeni nu-şi putea băga nasul în servieta mea fără să declanşeze un scandal intern şi unul diplomatic.

Acolo, în Reunion, după ce am aterizat cu greu şi mult noroc pe pista primitivă numită pompos "Aeroportul Roland Gaross", din Saint-Denis, am fost primit de un francez, fost coleg de la Paris al lui Molavi de "l'Ecole Superieure Technique". Bogat, bogat adevărat, fără să epateze sau să strălucească. Adevărata bogăţie este mată... nu strigă, nu zgârie, nu-i face pe alţii invidioşi! Francezul, un tip care semăna cu Fernandel, a fost şef de divizie la „deuxième bureau”, acum la pensie. Tell me, ăştia de la serviciile secrete ies vreodată la pensie?

Mai ţineţi minte filmul cu Nicolas Cage şi Sean Connery, parcă „The Rock” când, la sfârşit, eroul nostru ia un microfilm dintr-o biserică, îl desfăşoră şi o întreabă pe partenera de film: "Vrei să ştii cine l-a împuşcat pe Kennedy?" Ei bine, acelaşi lucru mi s-a întâmplat mie în insula Reunion... Am aflat cine l-a împuşcat pe Kennedy, într-o seară de vară tropicală stropită cu mult gin fizz!

Dar am promis „cross my heart and hope to die” că nu voi spune nimic până când nu o să apară primele dezvăluiri în presă. Este evident, dacă spun ceea ce ştiu dezvălui sursa, îl desconspir pe francezul din Reunion, logic, nu?! O să mai aştept adevărul despre asasinarea lui Kennedy. Care adevăr a intrat, la împlinirea a cincizeci de ani de la eveniment, când ar fi trebuit declasificate documentele, ei bine, adevărul a intrat sub incidenţa Patriotic Act. Şi dacă timpul trece? O să scriu trei scrisori! Nu ştiţi povestea celor trei scrisori?

O să v-o spun mâine, după modelul bunicii mele Sheherazada, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă temporară cu cineva din jurul tău. În weekend evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere! Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gasește în activitate, in orice caz muncind din greu la ceva, în casă.

Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni! În weekend evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Sâmbătă promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Pentru că se îngrijesc. Ceea ce ei fac cu bani mulţi, tu poţi să faci cu bani puţini! Duminică nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

Sâmbătă trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Ceva neprevăzut, sigur obositor! Duminică domeniul emoţional, sentimental, este bine aspectat. Sâmbătă, Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Lipsa de empatie de care eşti acuzat este doar o toană trecătoare. Duminică zâmbeşti şi fii din nou cuceritor! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

Weekendul e favorabil pentru finalizarea unor proiecte personale. Sâmbătă trebuie să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă! Duminică, relaxare! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte favorabile, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. Duminică, în ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa ai o întâlnire cu o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. Sâmbătă evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Duminică este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Dacă nu poţi să faci ceva, cumpără serviciul respectiv. O să fii mulţumit de rezultat şi nici nu costă foarte mult!

În weekend trebuie să te ocupi de aprovizionare, bucătărie, curăţenie - toată catastrofa, vorba lui Zorba Grecul! Din fericire, relaţiile în cuplu merg bine şi ai ajutor în acţiunile tale. Sâmbătă este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend la fel ca multe altele, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi alcool! Sâmbătă este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât ai cheltuit în luna aceasta. Se apropie sărbătorile de iarnă şi trebuie să ai rezerve! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Duminică trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta.

Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă! Un weekend bun în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Sâmbătă încerci să păstrezi un secret, dar s-ar putea să te dea de gol altcineva. Nervozitatea nu rezolva nimic. Fi calm, vorbeşte logic, cu acelaşi zâmbet şarmant. Poate merge şi de data asta! Duminică bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, în ceea ce priveşte timpul liber, relaxarea şi distracţiile. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante.

Eşti prea direct, prea vrei totul, acum, în acest weekend! Mai multă diplomaţie, fă doar câte un pas, aplică tehnica "feliilor de salam", concentrează-te pe un singur lucru, nu pierde timpul! Sâmbăta face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă, sau cu mai multe rude, prieteni. Duminică încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică seara poţi să fii în oraş, la un spectacol, la o expoziţie, sau la o aniversare.

Sâmbătă poţi întâlni nişte obstacole. Nu te descuraja, nu mormăi că numai ţie ţi se întâmplă! Duminică fii atent, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere.

Nu lăsa problemele să te depăşească. În weekend rezolvă, fă ceea ce poţi, iar dacă este chiar imposibil... uită! Nu-ţi face planuri să construieşti piramide, pentru că nu eşti faraon! Sâmbătă cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt... sensibile! O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării, decât lucruri serioase.

În weekend te concentrezi cu dificultate. Eşti obosit şi toamna nu te ajută deloc. Sâmbătă trebuie să te relaxezi şi să vezi un film, o comedie, care să-ţi redea tonusul şi ritmul obişnuit! Oferă-ţi o pauză, doar este sâmbătă. Poate la un film, sau o prăjitură la o cafea cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în acvariul în care te bălăceşti, adică uneori munceşti, alteori te distrezi, cine nu are un plan este devorat de monştrii!