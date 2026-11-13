Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a avertizat vineri, 13 noiembrie 2026, că valul de alerte false cu bombă care a vizat în ultimele zile școli și zboruri comerciale din Europa ar putea avea legătură cu o operațiune de ingerință străină, potrivit Reuters. Oficialul a indicat Rusia și, posibil, alte state drept potențiali actori care ar urmări destabilizarea țărilor europene.

Declarațiile vin după o serie de incidente înregistrate în Italia, Franța, Regatul Unit și Irlanda, dar și după amenințările care au afectat transportul aerian european la începutul lunii noiembrie.

Anchetele sunt în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă mesajele au o origine comună și cine se află în spatele lor. Până în prezent, nu există o atribuire oficială care să confirme implicarea unui stat.

Ministrul francez de Interne a declarat că amenințările transmise în aviația civilă indică o posibilă ingerință străină. Potrivit publicației franceze Le Figaro, Nunez a afirmat că Rusia și alte țări ar putea organiza astfel de campanii cu scopul de a destabiliza statele europene.

Oficialul a atras atenția asupra caracterului coordonat al incidentelor și a precizat că autoritățile tratează cu seriozitate fiecare amenințare, chiar dacă majoritatea alertelor se dovedesc false.

Acesta a mai anunțat că instituțiile europene sunt implicate în verificări, iar serviciile de informații își intensifică schimbul de date pentru identificarea sursei mesajelor.

Unul dintre cele mai ample incidente recente s-a produs miercuri, 11 noiembrie, în Italia. Aproximativ 6.300 de școli au primit mesaje electronice care anunțau presupusa existență a unor dispozitive explozive.

Potrivit agenției Reuters, cel puțin 300 de unități de învățământ au fost evacuate. Alertele au determinat intervenția poliției și verificări de securitate, în timp ce părinții au fost nevoiți să vină să-și ia copiii de la școală.

Mesaje similare au ajuns și la instituții de învățământ din Scoția, Irlanda de Nord și Republica Irlanda. În aceste regiuni, autoritățile au considerat amenințările necredibile, iar cursurile nu au fost întrerupte în majoritatea cazurilor.

E-mailurile primite de școlile italiene purtau semnătura unei persoane care se prezenta drept „Mikhail Andropov”, lider al unei organizații autointitulate „Vilayat of Misoginistan”. Același nume fusese asociat anterior cu amenințări transmise unor redacții din Irlanda și Bulgaria. Reuters a relatat că mesajele conțineau inclusiv amenințări la adresa premierului italian Giorgia Meloni.

Amenințările au ajuns și în Franța. Joi, 12 noiembrie, mai multe instituții de învățământ au primit mesaje similare, iar unele clădiri au fost evacuate preventiv.

Potrivit Euronews, Ministerul francez al Educației a confirmat două amenințări cu bombă înregistrate în acea zi și a precizat că nu era vorba despre un fenomen de amploare națională.

Incidentele din școli au venit după o serie de alerte care au vizat avioane comerciale în mai multe state europene. Pe 5 noiembrie, amenințările au afectat cel puțin 34 de zboruri, potrivit unei investigații publicate de The Guardian. Unele aeronave au fost deviate, iar în anumite cazuri au intervenit avioane militare pentru escortare și verificări de securitate. Printre țările afectate s-a numărat și România.

Declarațiile lui Laurent Nunez trebuie privite și în raport cu poziția exprimată cu o zi înainte de președintele francez Emmanuel Macron.

La 12 noiembrie, în timpul unei întâlniri cu lideri europeni la Dublin, Macron a declarat că este prea devreme pentru a stabili dacă în spatele amenințărilor se află puteri străine.

Președintele francez a explicat că autoritățile nu dispun încă de suficiente informații pentru a atribui responsabilitatea acestor incidente unui anumit stat.

Această precizare este relevantă deoarece suspiciunile privind implicarea Rusiei nu reprezintă, în acest moment, o concluzie oficială a anchetelor.

Autoritățile europene investighează dacă amenințările au fost trimise în cadrul unei operațiuni coordonate. Cooperarea dintre serviciile de informații și instituțiile de securitate urmărește să stabilească originea mesajelor, eventualele legături dintre expeditori și scopul acestor acțiuni.

Reuters a relatat că Rusia și Iranul au fost menționate în discuțiile privind posibilele operațiuni de destabilizare din Europa. Ambele state au respins acuzațiile de implicare în acțiuni menite să afecteze viața cotidiană a europenilor.

În același timp, autoritățile nu exclud posibilitatea ca unele amenințări să provină de la persoane care urmăresc să provoace panică sau să perturbe activitatea instituțiilor, fără să acționeze în numele unui guvern.

Impactul acestor incidente este deja vizibil: evacuări de școli, întreruperea cursurilor, modificarea rutelor unor aeronave și mobilizarea echipelor de intervenție.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cine coordonează valul de alerte cu bombă. Suspiciunile privind o posibilă ingerință străină sunt investigate, însă implicarea Rusiei sau a altui stat nu a fost demonstrată.