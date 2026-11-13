Un nou sistem integrat de apărare aeriană, dezvoltat de compania franceză Thales, ar putea oferi României o soluție suplimentară pentru interceptarea dronelor și a rachetelor care amenință spațiul aerian, potrivit MApN.

Denumit SkyDefender, sistemul folosește inteligența artificială pentru coordonarea senzorilor și a mijloacelor de interceptare, iar producătorul susține că poate reduce costurile de neutralizare a amenințărilor prin utilizarea unor rachete mai ieftine.

Tehnologia a fost prezentată la Euronaval 2026, expoziție internațională de apărare navală organizată la Paris între 3 și 6 noiembrie. Subiectul are relevanță directă pentru România, unde incidentele provocate de dronele rusești care au ajuns în apropierea sau în interiorul spațiului aerian național au pus presiune asupra sistemelor de supraveghere și apărare.

SkyDefender este conceput ca o rețea integrată de sisteme de supraveghere, senzori, radare și mijloace de interceptare. Elementul central este infrastructura software care permite schimbul rapid de informații între echipamentele instalate pe nave, aeronave și la sol.

Eric Huber, vicepreședintele Thales, a explicat pentru News.ro că sistemul poate combina informații provenite din surse diferite, inclusiv radare terestre, echipamente de pe nave și sateliți.

„Combinăm toate aceste informații și folosim algoritmi pentru a sugera răspunsul adecvat la fiecare amenințare”, a declarat reprezentantul companiei.

Inteligența artificială contribuie la analizarea datelor și la identificarea soluției de răspuns. Astfel, sistemul poate ajuta operatorii militari să stabilească mai repede ce mijloace trebuie folosite pentru neutralizarea unei ținte.

Un alt avantaj este arhitectura modulară. SkyDefender poate integra echipamente deja existente în dotarea unei armate, inclusiv senzori și sisteme de apărare produse de alte companii. Prin urmare, implementarea nu presupune în mod obligatoriu înlocuirea întregului arsenal.

Potrivit informațiilor prezentate de Thales, SkyDefender funcționează pe trei niveluri, în funcție de distanța și tipul amenințării.

Apărare cu rază scurtă: modulul ForceShield este destinat protejării obiectivelor importante împotriva dronelor și a altor amenințări care evoluează la altitudini reduse.

Apărare cu rază medie: sistemul SAMP/T NG, dezvoltat de consorțiul Eurosam, asigură interceptarea amenințărilor la distanțe de până la 150 de kilometri. Acesta utilizează radarul Ground Fire 300, cu o rază de detecție declarată de producător de aproximativ 350 de kilometri.

Apărare cu rază lungă: rețeaua de radare și senzorii spațiali permite identificarea și urmărirea unor amenințări îndepărtate, inclusiv a rachetelor balistice.

Pentru supravegherea la distanțe mari, Thales indică o capacitate de detectare a unor potențiale amenințări de până la 5.000 de kilometri. Sistemul include și o componentă de avertizare timpurie prin sateliți echipați cu senzori infraroșii, care pot identifica semnătura termică a lansării unei rachete.

Această organizare permite adaptarea răspunsului în funcție de amenințare, fără utilizarea automată a celor mai costisitoare rachete pentru fiecare țintă.

Unul dintre aspectele prezentate la Euronaval a fost costul interceptării. În cazul atacurilor cu drone, utilizarea unor rachete foarte scumpe poate deveni o problemă economică, mai ales atunci când apărarea trebuie să facă față unor atacuri în valuri.

Thales susține că dispune de muniții și sisteme de interceptare care pot neutraliza inclusiv drone moderne, la costuri considerabil mai mici decât cele asociate unor rachete de înaltă performanță.

Eric Huber a indicat un interval orientativ cuprins între zeci de mii și aproximativ 100.000 de euro pentru rachetele prezentate, precizând că prețul depinde de tipul muniției utilizate.

Reprezentantul companiei a arătat că apărarea eficientă împotriva atacurilor cu roiuri de drone presupune o abordare stratificată. Aceasta poate combina rachete performante, utilizate împotriva țintelor complexe, cu tunuri antiaeriene și muniții mai accesibile pentru amenințările de la distanțe mici.

Prețurile menționate reprezintă estimări oferite de producător în cadrul discuției de la expoziție. Thales nu a publicat o listă oficială de prețuri pentru fiecare configurație.

Potrivit lui Eric Huber, SkyDefender nu se află doar în faza de proiectare. Reprezentantul Thales a declarat că tehnologia este deja utilizată de mai multe țări din Europa și de pe alte continente.

„Este deja utilizat de mai multe țări din Europa, precum și de pe alte continente”, a afirmat Huber, fără să ofere numele statelor care au adoptat sistemul.

Acesta a explicat că implementarea se face treptat, în funcție de echipamentele pe care fiecare țară le are deja în dotare. Armatele pot începe prin conectarea senzorilor și a sistemelor existente, urmând ca ulterior să completeze capacitățile care lipsesc.

Thales susține că această flexibilitate reprezintă unul dintre avantajele principale ale soluției. Statele nu sunt obligate să achiziționeze toate componentele de la un singur producător și pot integra inclusiv tehnologii provenite de la companii concurente.

România se confruntă cu incidente repetate provocate de dronele utilizate de Rusia în atacurile asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei.

Unul dintre cele mai grave evenimente s-a produs în noaptea de 28 spre 29 mai 2026, când o dronă rusească Geran-2 a pătruns în spațiul aerian național și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Două persoane au fost rănite.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat ulterior că aparatul era o dronă de atac de fabricație rusească, echipată cu un focos exploziv de aproximativ 30 de kilograme echivalent TNT.

Situația incidentelor a continuat să evolueze. Potrivit datelor publicate de MApN și actualizate la 12 noiembrie 2026, în cursul acestui an au fost înregistrate 39 de pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian românesc. Șase aparate au fost doborâte.

În acest context, un sistem capabil să combine detectarea timpurie, urmărirea țintelor și interceptarea acestora ar putea reprezenta o opțiune pentru consolidarea apărării aeriene.

Totuși, prezentarea SkyDefender nu înseamnă că România a decis achiziționarea sistemului. Nu există, în informațiile publice consultate, un contract anunțat pentru implementarea acestei soluții în dotarea Armatei României.

Compania franceză are și o legătură directă cu industria de apărare din România. Thales are peste 1.000 de angajați în București, majoritatea ingineri, potrivit informațiilor prezentate de News.ro.

O parte importantă din dezvoltarea aplicației TACTICOS, utilizată pentru managementul operațiunilor navelor militare, a fost realizată în capitala României. Sistemul este folosit de cel puțin 25 de forțe navale din NATO și state aliate și este instalat pe aproximativ 200 de nave.

Prezența companiei în România ar putea facilita discuțiile privind eventuale proiecte de cooperare industrială, însă nu reprezintă o confirmare a unei viitoare achiziții SkyDefender.

SkyDefender a fost lansat oficial de Thales în martie 2026, ca o arhitectură integrată de apărare aeriană și antirachetă. Sistemul urmărește conectarea unor tehnologii deja dezvoltate și testate, într-o rețea comună de supraveghere și intervenție.

Pentru România, interesul unei asemenea soluții trebuie analizat în raport cu necesitățile reale ale apărării naționale, costurile de achiziție și compatibilitatea cu echipamentele existente.

Deocamdată, SkyDefender reprezintă o ofertă tehnologică prezentată de producător, nu o decizie de înzestrare a armatei române.