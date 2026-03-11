Inteligența artificială, cheia protecției spațiului aerian și maritim european. Francezii au lansat SkyDefender, noul scut european antirachetă

Compania franceză Thales a prezentat un sistem integrat de apărare aeriană și antirachetă, denumit SkyDefender. Noua platformă combină tehnologiile existente și integrează inteligența artificială pentru o reacție rapidă la orice tip de amenințare, potrivit Reuters.

SkyDefender este conceput ca un scut multistratificat, capabil să protejeze împotriva atacurilor terestre, maritime și spațiale. Sistemul reunește mai multe componente deja utilizate: ForceShield pentru apărare pe distanțe scurte, eficient împotriva dronelor, SAMP-T NG pentru amenințări pe distanțe medii și radarele SMART-L Multi-Mission, care monitorizează spațiul până la 5.000 de kilometri.

Thales, cea mai mare companie de tehnologie de apărare din Europa, susține că SkyDefender oferă o protecție extinsă și flexibilă, adaptată noilor riscuri din mediul militar și civil. Sistemul urmărește să asigure o reacție rapidă și coordonată, reducând semnificativ vulnerabilitatea infrastructurilor critice.

În paralel, Rusia își modernizează și extinde capacitățile de apărare antirachetă, iar experții britanici de la RUSI au avertizat că, în următorii zece ani, sistemele sale ar putea intercepta atacuri nucleare venite din partea Marii Britanii și Franței.

Raportul RUSI arată că, dacă Rusia ar ajunge să atingă rate de interceptare asemănătoare cu cele obținute de Israel și SUA în 2024 – când aproximativ 90% din rachetele balistice iraniene au fost doborâte – un atac limitat al Marii Britanii sau al Franței ar putea să nu mai aibă efectul strategic dorit.

Sidharth Kaushal, autorul raportului, a afirmat că abilitatea Europei de a viza Moscova este vitală pentru eficiența descurajării nucleare.

Potrivit Politico, deși NATO rămâne pilonul principal al descurajării nucleare a Europei, Franța, Germania și Suedia și-au arătat interesul pentru întărirea rolului propriu al Europei, din cauza incertitudinii că SUA ar interveni în cazul unui atac rusesc.

Dezbaterea privind crearea unui cadru nuclear european mai coordonat a câștigat amploare după expirarea tratatului New START, pe fondul extinderii arsenalelor Rusiei și Chinei și al amenințărilor nucleare repetate ale Kremlinului legate de războiul din Ucraina.

Pe 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a susținut că Marea Britanie și Franța ar fi încercat să camufleze transferul de tehnologie nucleară către Kiev, prezentându-l ca o dezvoltare internă ucraineană, cu presupuse componente europene secrete. Mass-media rusă a speculat chiar despre o posibilă utilizare a ogivei franceze TN75, destinată rachetei balistice lansată de submarinul M51. Moscova a mai afirmat că Germania ar fi refuzat implicarea și că a cerut Consiliului de Securitate al ONU și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să investigheze presupusul plan. Până în prezent, nu au fost prezentate dovezi care să confirme acuzațiile.