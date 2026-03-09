UE pregătește noi parteneriate de apărare cu Australia, Islanda și Ghana

Uniunea Europeană (UE) urmează să semneze noi acorduri de cooperare în domeniul apărării cu Australia, Islanda și Ghana în perioada imediat următoare, conform declarațiilor făcute luni de șefa politicii externe, Kaja Kallas, potrivit agenției Reuters.

Anunțul a fost făcut la Bruxelles și face parte dintr-un demers mai amplu al Uniunii de consolidare a cooperării internaționale în contextul riscurilor geopolitice tot mai ridicate.

Declarația vine într-un moment în care tot mai multe state caută să își diversifice relațiile de securitate și apărare. Oficialii europeni spun că astfel de parteneriate au rolul de a întări cooperarea strategică și schimbul de informații în domenii precum securitatea globală, gestionarea crizelor și apărarea.

Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va oficializa în zilele următoare aceste parteneriate cu trei state din regiuni diferite ale lumii, ceea ce reflectă extinderea cooperării UE în materie de securitate. În discursul susținut la Bruxelles, Kaja Kallas a precizat că interesul pentru colaborarea cu UE în domeniul apărării este în creștere.

„Uniunea Europeană va semna parteneriate de apărare cu Australia, Islanda și Ghana în zilele următoare”, a declarat Kallas în cadrul intervenției sale.

Oficialul european a explicat că aceste acorduri fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care UE încearcă să dezvolte relații de securitate cu parteneri internaționali din diverse regiuni ale lumii. Astfel de inițiative sunt menite să faciliteze dialogul strategic, cooperarea militară și coordonarea în gestionarea provocărilor de securitate.

În cadrul aceluiași discurs, Kaja Kallas a subliniat că mai multe state și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea unor relații similare cu Uniunea Europeană. Ea a indicat că există un interes în creștere pentru colaborare în domeniul apărării și securității.

„Există multe alte țări interesate care bat la ușa noastră”, a afirmat Kallas.

Potrivit acesteia, schimbările din mediul internațional de securitate determină statele să își regândească parteneriatele și să caute noi forme de cooperare.

Oficialul european a explicat că tot mai multe guverne încearcă să își diversifice relațiile strategice pentru a gestiona mai bine riscurile actuale.

„Un număr tot mai mare de țări din întreaga lume încearcă să își diversifice parteneriatele pentru a gestiona riscurile tot mai ridicate”, a spus șefa politicii externe a UE.

Parteneriatele de apărare reprezintă un instrument prin care Uniunea Europeană își consolidează cooperarea cu state din afara blocului comunitar. Aceste acorduri pot include schimburi de informații, exerciții comune, cooperare în domeniul tehnologic sau coordonare în cadrul operațiunilor de gestionare a crizelor.

În ultimii ani, UE a intensificat dialogul cu parteneri internaționali în domeniul securității, inclusiv cu state din regiunea Indo-Pacific, Africa și zona Atlanticului de Nord. Semnarea unor noi acorduri cu Australia, Islanda și Ghana reflectă această tendință de extindere a cooperării strategice.

Autoritățile europene nu au oferit încă detalii suplimentare despre conținutul exact al parteneriatelor, însă acestea sunt considerate parte a eforturilor Uniunii de a dezvolta o rețea mai amplă de colaborări în domeniul securității internaționale.