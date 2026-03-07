UE accelerează investițiile militare. Planul Readiness 2030 mobilizează sute de miliarde de euro

Uniunea Europeană intenționează să mobilizeze resurse financiare semnificative pentru consolidarea capacităților de apărare, printr-un program amplu lansat în 2025. Potrivit Raportului general privind activitățile Uniunii Europene în 2025, publicat de Comisia Europeană, inițiativa ar putea genera investiții de până la 800 de miliarde de euro până la finalul deceniului.

Planul „Readiness 2030” include mai multe instrumente financiare care combină fonduri europene cu investiții ale statelor membre. Un element central al pachetului este mecanismul SAFE, conceput pentru a sprijini investițiile în domeniul apărării și achizițiile comune de echipamente militare.

Prin acest instrument ar putea fi acordate împrumuturi în valoare de până la 150 de miliarde de euro. România ar urma să beneficieze de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin acest mecanism, fiind a doua cea mai mare alocare estimată după Polonia, care ar putea accesa aproximativ 43,7 miliarde de euro.

Pe lângă fondurile disponibile la nivel european, statele membre ar putea mobiliza până la 650 de miliarde de euro suplimentar prin majorarea cheltuielilor naționale destinate apărării.

Pentru a facilita aceste investiții, Comisia Europeană a propus relaxarea anumitor reguli fiscale, astfel încât guvernele să poată crește bugetele militare fără a fi sancționate în cadrul regulilor europene privind deficitul bugetar.

În paralel, Uniunea Europeană continuă să finanțeze programe dedicate industriei de apărare. Fondul European de Apărare sprijină proiecte de cercetare și dezvoltare militară cu peste un miliard de euro, iar alte 300 de milioane de euro sunt alocate proiectelor comune din industria de profil.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța acestui program în contextul schimbărilor geopolitice recente.

„2025 a marcat momentul independenței Europei. Într-o lume mai volatilă și mai fragmentată, Europa a înțeles că trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propriul viitor”, a precizat președinta Comisiei Europene.

Ea a adăugat că programul Readiness 2030 reprezintă „cea mai mare creștere a investițiilor europene în apărare din istoria UE”.

Datele citate în raport arată că securitatea devine o temă tot mai importantă pentru cetățenii europeni. Un sondaj Eurobarometru indică faptul că aproximativ 81% dintre europeni susțin dezvoltarea unei politici comune de securitate și apărare. În același timp, 78% dintre respondenți spun că sunt îngrijorați de securitatea Uniunii în următorii cinci ani, iar 77% consideră că invazia Rusiei în Ucraina reprezintă o amenințare pentru securitatea blocului comunitar.

Totuși, 69% dintre europeni apreciază că Uniunea Europeană rămâne un spațiu stabil într-o lume tot mai marcată de incertitudini.

Raportul amintește și de aniversarea a patru decenii de la semnarea acordului Schengen, care a eliminat controalele la frontierele interne pentru statele participante. În prezent, spațiul Schengen reunește 29 de state și peste 450 de milioane de persoane. Aproximativ 3,5 milioane de oameni traversează zilnic frontierele interne ale acestei zone. În 2025, sistemul Schengen a marcat 40 de ani de la semnarea acordului care a stat la baza funcționării sale.