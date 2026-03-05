România ar putea primi peste trei miliarde de euro din PNRR. Analiza CE privind pensiile magistraților continuă

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că România ar putea beneficia de peste trei miliarde de euro în urma cererilor de plată 3 și 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Oficialul a precizat că, în privința jalonului legat de modificarea pensiilor magistraților, Comisia Europeană nu a luat încă o decizie, însă a transmis că argumentele prezentate de România vor fi analizate „constructiv”.

Declarațiile au fost făcute la Palatul Victoria, în cadrul unei conferințe de presă susținute după adoptarea de către Guvern a două acte normative referitoare la reforma Romsilva și la procesul de decarbonizare. Potrivit ministrului, aceste decizii marchează închiderea a două jaloane importante din PNRR.

„Astăzi este o zi bună pentru România. Este o zi în care coaliţia arată că poate livra reformele necesare. Discutăm de două decizii importante: una legată de Romsilva - această hotărâre de guvern închide jalonul 24. Cealaltă este legată de decarbonizare şi modul în care închidem jalonul 119. Cu aceste două reforme pe care Guvernul le împinge mai departe şi cu adoptarea bugetului, pe care o avem acum în lucru, închidem ultimele necesităţi de clarificare pe cererea de plată 4 şi ţinta noastră este ca la sfârşitul lunii martie să avem totul clarificat pentru adoptarea preliminară a Comisiei Europene, atât pentru cererea de plată 4, cât şi pentru cererea de plată 3", a spus el.

Ministrul a explicat că, în urma analizării cererilor de plată trei și patru, România ar putea încasa o sumă de peste trei miliarde de euro din fondurile PNRR.

Suma include finanțarea aferentă cererii de plată patru, estimată la 2,62 miliarde de euro, dar și fonduri corespunzătoare cererii de plată trei. Pîslaru a menționat că este posibil ca plata pentru aceste două cereri să fie realizată într-o singură tranșă.

În ceea ce privește suma de 231 de milioane de euro din PNRR, care este condiționată de îndeplinirea jalonului referitor la modificarea pensiilor magistraților, ministrul a afirmat că argumentele transmise de România sunt în curs de analiză la nivelul Comisiei Europene.

„Avem de la Comisia Europeană o confirmare că se va uita constructiv pe argumentele pe care noi le-am pus pe masă. Evident că în acest moment aşteptăm să vedem analiza Comisiei. (...) Nu vă pot confirma textual că există deja decizia Comisiei Europene pe acest subiect. Comisia Europeană a acceptat dovezile pe care noi le-am urcat în sistem, dar decizia cu privire la cuantumul acestei plăţi şi cuantumul întregii cereri de plată 3 urmează să aflăm după ce terminăm analiza", a spus el.

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, rezultatul acestei analize ar putea fi cunoscut până la sfârșitul lunii.