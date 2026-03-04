Moțiune simplă pe numele lui Dragoș Pîslaru. Cum răspunde acuzațiilor

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, este vizat de o moțiune simplă depusă de grupul PACE - Întâi România. Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina personală de Facebook, oficialul respinge acuzațiile și prezintă date privind creșterea semnificativă a absorbției fondurilor europene.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, se află în vizorul unei moțiuni simple depuse de grupul parlamentar PACE - Întâi România. Inițiatorii demersului îl acuză pe ministru de lipsă de performanță în gestionarea fondurilor europene și solicită dezbaterea acestuia în plenul Senatului. Moțiunea a fost intitulată „Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui Cioloș și ministerul fără rezultate”.

Într-o postare pe Facebook, Pîslaru a reacționat cu umor și ironie. „O mare bucurie pentru mine: în sfârșit s-a depus în Parlament o moțiune simplă și pe numele meu. După Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, Daniel David și chiar Ilie Bolojan, mi-a venit și mie rândul. Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”, a scris ministrul.

El a caracterizat demersul drept un gest al „”, menționând că este același grup care a depus moțiuni și împotriva altor miniștri. „”, a adăugat Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a respins criticile privind performanța ministerului și a oferit cifre detaliate pentru ultimele șase luni. Potrivit declarațiilor sale, înainte de iunie 2025, statul român plătea lunar în medie 86,6 milioane de euro din fonduri europene. În ultimele șase luni, suma a urcat la 456,2 milioane de euro lunar, de peste cinci ori mai mult. De asemenea, rambursările primite de România de la Comisia Europeană au crescut de la aproximativ 54 milioane de euro pe lună la 374 milioane de euro pe lună.

Totalul fondurilor europene încasate a ajuns la 6,03 miliarde de euro după preluarea mandatului lui Pîslaru, față de 2,9 miliarde de euro în perioada 2021 – iunie 2025. Cu prefinanțările aferente Politicii de Coeziune, suma depășește 8 miliarde de euro, reprezentând 26,2% din alocarea totală și plasând România în „Top 10 la nivel european”. Ministrul a subliniat că rata de contractare pe coeziune a urcat la 83,5%, poziționând România pe locul trei în Uniunea Europeană.

„Anul acesta lansăm apeluri de peste 6 miliarde de euro, astfel asigurând perspectiva unei absorbții totale pe actualul exercițiu financiar. Am resuscitat un PNRR aflat în moarte clinică și voi aduce în țară peste 3 miliarde de euro în perioada imediat următoare, aferente cererilor de plată nr. 3 și 4”, a mai precizat ministrul.

Dragoș Pîslaru a sugerat că adevăratul motiv al moțiunii nu este legat de fondurile europene, ci de protocoalele pe care le-a semnat cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă. Acestea au primit acces direct la baza de date MySMIS, care conține informații despre proiectele finanțate din fonduri europene. Ministrul a subliniat că niciun alt ministru al fondurilor europene nu a avut curajul să facă acest lucru până acum.

„Înclin să cred că această moțiune nu mi se trage de la ce bani europeni am atras, ci mai degrabă de la faptul că am semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, DNA și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care le-am dat acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni”, a explicat Pîslaru.

Pîslaru a anunțat că se va prezenta în Parlament pentru dezbaterea moțiunii, subliniind că o face „din respect pentru democrație și pentru toți cetățenii cinstiți ai acestei țări”.