Premierul desemnat Eugen Tomac mai are câteva zile la dispoziție pentru a strânge cele 233 de voturi necesare învestirii și continuă miercuri discuțiile cu parlamentarii. Dacă va eșua, președintele Nicușor Dan are deja pregătite două nume de rezervă: consilierul prezidențial Radu Burnete și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Premierul desemnat continuă seria de întâlniri cu reprezentanții grupurilor parlamentare și cu deputați și senatori neafiliați. După finalizarea acestor discuții, Tomac urmează să solicite o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. „Am avut o nouă discuție în programul meu pentru ziua de astăzi de dialog cu parlamentarii. Am prezentat prioritățile cabinetului pe care doresc să-l prezint Parlamentului. Am explicat de ce consider că această situație prin care trecem poate fi deblocată doar prin învestirea unui guvern format din profesioniști", a declarat Tomac marți, după întâlnirea cu parlamentari ai Partidului Oamenilor Tineri.

Premierul desemnat spune că rămâne deschis dialogului și că va respecta toate termenele procedurale. „Sunt pregătit să răspund în continuare tuturor întrebărilor primite din partea membrilor Parlamentului care doresc să discute cu mine. Cred că este obligația mea să ofer deschiderea și timpul necesar pentru a explica de ce România în momentul de față are nevoie de soluția pe care eu o propun", a adăugat el.

Întrebat când va cere votul de încredere Parlamentului, Tomac a răspuns fără să dea o dată exactă: „În clipa în care voi avea acordul partidelor politice care au rămas să se pronunțe cu privire la propunerea pe care am formulat-o. Evident că, din acea clipă, voi veni cu un calendar pe care îl voi propune Parlamentului."

Premierul desemnat spune că dialogurile din ultimele zile îi dau speranță: „Faptul că am avut o discuție consistentă, atât ieri, cât și în cursul zilei de astăzi și în orele următoare, cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanți din grupurile parlamentare, cu deputați și senatori neafiliați, care au acceptat invitația mea de a avea un dialog, îmi dă speranța că această poziție pe care am solicitat-o de a analiza, de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident că îmi dă speranță că există perspectivă de a ieși din această stare de blocare. Și voi continua și mâine și oricât va fi nevoie să lupt pentru constituirea acestei majorități necesare pentru învestirea unui nou guvern".

Întrebat ce ofertă concretă le-a prezentat partidelor, Tomac a explicat: „Oferta de a ieși din blocajul politic în care suntem în momentul de față, urgențele care apasă asupra statului român cu privire la măsurile pe care trebuie să le luăm, cele ce țin de relansare economică, de angajamentele internaționale pe care și le-a asumat România."

Tomac mai are la dispoziție până pe 14 iunie pentru a depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. „Voi respecta termenele procedurale prevăzute, astfel încât să mă prezint exact așa cum trebuie, astfel încât să respectăm toți pașii pe care îi avem de parcurs în ceea ce privește depunerea programului de guvernare și lista cu cabinetul de miniștri", a precizat el.

Chiar dacă nu este sigur de majoritate, europarlamentarul a declarat că este dispus să meargă până la capăt și să se prezinte la vot. O propunere de guvern are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestită.

Dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicușor Dan are deja variante de rezervă, potrivit unor surse politice. Prima opțiune analizatăar fi tot un executiv tehnocrat, cu Radu Burnete, actualul consilier prezidențial pe probleme economice, în funcția de premier. Burnete este vehiculat și ca potențial ministru al Economiei și vicepremier în guvernul propus de Tomac.

A doua variantă îl vizează pe Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor. Liberal la bază, demisionat din partid pentru un post la BNR și ulterior numit ministru în Guvernul Bolojan din partea PNL, Nazare ar putea fi alternativa care să refacă fosta coaliție de guvernare — cu un premier tehnocrat, condiție pusă de Nicușor Dan. Președintele USR a confirmat că Tomac i-a transmis că șeful statului va miza din nou pe o propunere tehnocrată în cazul unui eșec. Surse din PSD confirmă pentru Digi24 că varianta Nazare se discută deja la nivelul partidului și este negociată inclusiv cu lideri din PNL din tabăra celor care îl contestă pe Ilie Bolojan.