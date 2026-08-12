Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat critici dure la adresa ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, în privința modului în care acesta a gestionat și prezentat public intervențiile realizate pe Dunăre. Acțiunile au avut ca scop prelungirea funcționării Unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Prezent în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Crin Antonescu l-a acuzat pe oficial că a pus un accent exagerat pe promovarea personală și pe imaginea Guvernului, încercând să transforme o măsură punctuală într-un mare succes politic.

În opinia fostului lider liberal, modul în care Guvernul a comunicat pe marginea problemelor de la centrala nucleară este unul exagerat și dăunător. Antonescu consideră că dorința de afișare publică a depășit limitele unei comunicări instituționale normale.

„Asta e partea comică a lucrurilor: râzi când râzi, după aceea nu-ți mai vine să râzi. Totuși, excesul de dorință de a face imagine pe lucruri mici, excesul de a apărea în poze, excesul de a-și asuma, chipurile, ca guvern sau, mă rog, și individual, în cazul lui Miruță, un eventual succes în afacerea asta cu reactorul sunt comice.

Noi facem zile întregi tămbălău mediatic în legătură cu o stâncă, cu un dâmb. A venit un dâmb care a dat peste cap totul. Miruță s-a lăcomit la imagine, fiind convins că, după ce descarcă și barjele, conjugat cu vitejeasca doborâre a unei drone, succesul de imagine va fi colosal. E vorba, totuși, de tot Guvernul”, a susținut fostul președinte al PNL, Crin Antonescu.

Reacția lui Crin Antonescu vine în contextul în care ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat într-o conferință de presă că Unitatea 2 de la Cernavodă s-ar putea opri joi, 13 august. Acesta a susținut că investițiile realizate pentru a crește debitul fluviului au fost amortizate rapid, mai exact într-o singură zi de funcționare a reactorului.

În ciuda criticilor privind gestionarea situației, ministrul a prezentat evoluția drept un succes parțial și a plasat responsabilitatea pe umerii specialiștilor. Măsurile propuse de Apele Române au fost adoptate din cauza blocării proiectului de la Bala și au presupus acțiuni complexe: dinamitarea unei stânci din albia fluviului, dragarea zonei afectate și scufundarea deliberate a unor barje.

Conform datelor furnizate de Radu Miruță, aceste intervenții tehnice au reușit să prelungească activitatea Unității 2 cu doar două până la trei zile.