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Atac cu drone la Marea Neagră: Ucraina a lovit baza navală din Novorossiisk și trei nave de război rusești

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Atac cu drone la Marea Neagră: Ucraina a lovit baza navală din Novorossiisk și trei nave de război ruseștiDrone, roboti. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Serviciul de Securitate al Ucrainei, cunoscut sub denumirea SBU, a oferit detalii despre o operațiune militară de amploare desfășurată în zona Mării Negre. Conform informațiilor oficiale transmise miercuri, forțele armate ucrainene au executat o lovitură combinată cu drone și rachete împotriva bazei navale ruse din portul Novorossiisk, vizând mai multe ținte de importanță militară directă, conform Reuters.

În urma acestei acțiuni, trei nave de război aparținând flotei ruse au fost lovite. Este vorba despre două fregate din clasa Amiral Essen și Amiral Makarov, ambele fiind platforme active folosite pentru lansarea rachetelor de croazieră Kalibr, precum și despre o navă de patrulare.

Atac cu drone la Marea Neagră: Ucraina a lovit baza navală din Novorossiisk și trei nave de război rusești

Reprezentanții serviciilor secrete ucrainene au subliniat importanța militară a acțiunii într-un mesaj publicat pe rețeaua Telegram. Prin aceste operațiuni, Kievul urmărește să diminueze capacitatea operațională a armatei ruse în regiunea Mării Negre și să limiteze atacurile cu rachete lansate de pe mare asupra teritoriului ucrainean. „Atacul asupra acestei baze are o semnificaţie strategică”, se arată în comunicat.

Oficialii SBU au adăugat că acțiunile de acest tip vor continua pentru a schimba raportul de forțe în zona de coastă. „SBU reduce sistematic capacitatea Rusiei de a controla Marea Neagră şi de a-şi folosi forţele navale pentru a purta războiul împotriva Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

Flota nave Rusia

Flotă nave Rusia. Sursă foto: Captură video

Pagube la terminalele de cereale și reacția părții ruse

Loviturile au avut loc în cursul nopții de marți spre miercuri și au fost confirmate și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a precizat că principala țintă a fost infrastructura militară din port. În paralel, surse din Federația Rusă au raportat daune colaterale în zona civilă și comercială a portului, menționând avarierea a două terminale destinate exportului de cereale.

Oficialii locali din Federația Rusă au confirmat intensitatea atacului aerian. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că valul masiv de drone ucrainene a provocat victime în rândul populației civile din orașul Novorossiisk, soldându-se cu cel puțin două persoane decedate, printre care și un copil în vârstă de 8 ani.

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