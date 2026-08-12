Ambasada Rusiei la București susține că reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe le-ar fi arătat diplomaților ruși doar „bucăți de polistiren” atunci când ambasadorul Vladimir Lipaev a fost convocat la MAE, la sfârșitul lunii iulie. Potrivit unor declarații oferite cotidianului rus „Izvestia”, preluate de agenția TASS, autoritățile române nu ar fi prezentat dovezi care să lege dronele doborâte de Rusia.

Reprezentanții Ambasadei Rusiei afirmă că întâlnirea de la MAE nu le-ar fi oferit dovezi privind originea dronelor.

„În cadrul discuţiei de la Ministerul Afacerilor Externe al României, ni s-au arătat bucăţi de polistiren, propunându-ni-se să le considerăm drept dovadă a «originei ruse» a dronelor doborâte. Cu toate acestea, nu ni s-au prezentat, fireşte, niciun fel de fapte care să lege respectivele drone de ţara noastră”, au declarat reprezentanții misiunii diplomatice ruse din România.

Ambasada Rusiei susține, de asemenea, că incidentul ar fi fost parte dintr-o acțiune pregătită pentru a susține public politica de militarizare a României.

Potrivit surselor citate de „Izvestia”, diplomații ruși s-ar fi confruntat cu „o punere în scenă regizată în prealabil, cu trageri asupra unor ţinte de antrenament”, despre care Rusia afirmă că ar avea rolul de a justifica, în opinia publică română, creșterea cheltuielilor militare.

MAE a anunțat pe 27 iulie convocarea ambasadorului Federației Ruse, Vladimir Lipaev. Măsura a venit după incidentele din perioada 24-26 iulie, când autoritățile române au anunțat că trei drone au pătruns fără autorizație în spațiul aerian național și au fost doborâte de armata română.

Ambasadorul rus a primit o notă verbală prin care i s-a comunicat că un diplomat rus trebuie să părăsească România în termen de cinci zile.

În același timp, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat la București pentru consultări.

În aceeași zi în care a fost convocat la MAE, Vladimir Lipaev a declarat pentru TASS că vede situația drept „o punere în scenă propagandistică”.

Moscova a reacționat și la decizia Bucureștiului de a expulza un angajat al Ambasadei Rusiei.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat pentru TASS: „Acuzaţiile românilor sunt nefondate, pretenţiile sunt nejustificate. Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”.

Ulterior, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus de Externe, a declarat că Moscova nu intenționează să își recheme ambasadorul din România pentru consultări.

Oficialul rus a reluat însă avertismentul privind un „răspuns adecvat” la expulzarea diplomatului rus, fără să ofere detalii despre măsurile pe care le-ar putea lua Moscova.

În astfel de situații, una dintre măsurile diplomatice posibile este expulzarea unui angajat al misiunii diplomatice a celeilalte țări.