Există seriale care se termină după câteva sezoane și producții care reușesc să rămână pe micile ecrane timp de zeci de ani. Unele dintre cele mai longevive titluri din istoria televiziunii au început să fie difuzate în urmă cu mai bine de jumătate de secol, iar câteva continuă să primească episoade noi și în prezent. „Guiding Light”, „Spitalul General”, „Zile din viața noastră” și „Tânăr și neliniștit” se numără printre producțiile care au transformat continuitatea într-un adevărat record.

„Guiding Light” ocupă un loc aparte în istoria televiziunii, mai ales pentru că povestea producției a început înainte ca televiziunea să devină principala formă de divertisment din casele americanilor.

Serialul și-a început existența în 1937, ca producție radio, iar din 1952 a ajuns și la televiziune. Perioada de difuzare televizată s-a întins până la 18 septembrie 2009, ceea ce înseamnă 57 de ani pe micul ecran. Luând în calcul și anii de radio, istoria producției a ajuns la aproximativ 72 de ani.

Pentru televiziune și perioada de tranziție radio-TV sunt consemnate 15.762 de episoade, în timp ce numărul total, dacă sunt incluse și episoadele realizate exclusiv pentru radio, ajunge la peste 18.000.

La baza producției s-au aflat povești despre familii, conflicte personale, relații și schimbări sociale, formula fiind apoi preluată și dezvoltată de numeroase alte soap opera-uri. În 2009, CBS a decis oprirea producției, iar ultimul episod a fost difuzat pe 18 septembrie. În acel moment, „Guiding Light” încheia una dintre cele mai lungi perioade de existență ale unei producții dramatice din istoria broadcastingului american.

„Spitalul General”, titlul sub care „General Hospital” este menționat și în România, a debutat în Statele Unite în 1963 și continuă să fie produs.

Acțiunea este construită în jurul personajelor din orașul fictiv Port Charles și a fost legată inițial în mare parte de viața medicilor, asistentelor și pacienților unui spital. Pe parcursul deceniilor, universul producției s-a extins considerabil, iar intrigile au ajuns să includă numeroase familii și personaje.

Longevitatea sa este cu atât mai impresionantă cu cât producția continuă să apară pe micile ecrane după mai bine de șase decenii. În 2026, „Spitalul General” se află în continuare în producție, iar schimbările din distribuție și apariția unor personaje noi continuă să alimenteze povestea. Producția este considerată în prezent cel mai longeviv serial dramatic american încă difuzat, după ce „Guiding Light” s-a încheiat în 2009. O analiză publicată în 2026 de Entertainment Weekly plasează „General Hospital” pe primul loc între producțiile americane cu scenariu aflate în această categorie, serialul ajungând la sezonul 63.

Succesul său arată cât de diferit funcționează aceste seriale față de producțiile moderne realizate pentru platformele de streaming, unde chiar și un titlu foarte popular rareori depășește câteva zeci sau câteva sute de episoade.

Un alt nume uriaș în istoria televiziunii este „Zile din viața noastră” („Days of Our Lives”). Producția a debutat în 1965, iar poveștile sale continuă și în prezent. Serialul este cunoscut publicului și sub titlul românesc „Zile din viața noastră”.

Povestea este construită în jurul orașului fictiv Salem și al mai multor familii ale căror destine s-au intersectat de-a lungul generațiilor. Relațiile de familie, căsătoriile, despărțirile, secretele și revenirile spectaculoase ale unor personaje au devenit elemente definitorii pentru producție.

„Zile din viața noastră” a ajuns în 2026 la peste 60 de sezoane, fiind în continuare activ. Entertainment Weekly îl plasează între cele mai longevive producții cu scenariu din televiziunea americană, cu 61 de sezoane.

Serialul continuă să aducă și personaje sau invitați noi. În august 2026, de exemplu, John Oliver a primit un rol episodic în producție, aparițiile sale fiind programate în episoadele difuzate pe 11, 12 și 14 august. Este un exemplu rar de producție care a reușit să-și adapteze formula mai multor generații de telespectatori, fără să renunțe la structura clasică de soap opera care a consacrat-o.

Dintre toate aceste seriale, pentru publicul român probabil cel mai familiar nume este „Tânăr și neliniștit”. „The Young and the Restless” a debutat în Statele Unite la 26 martie 1973 și continuă să fie difuzat de CBS. În vara anului 2026, televiziunea americană difuza sezonul 53 al producției.

La început, povestea s-a concentrat asupra familiilor Brooks și Foster și asupra diferențelor dintre cele două medii sociale. Ulterior, centrul de greutate al producției s-a mutat către personaje și familii devenite celebre, printre care Newman și Abbott.

În România, „Tânăr și neliniștit” a devenit un fenomen de televiziune. Serialul a fost difuzat de Pro TV începând din 1996 și a rămas în grilele televiziunilor din România timp de aproximativ două decenii. În 2014 a fost mutat pe Acasă TV, iar difuzarea sa avea să fie oprită ulterior, în condițiile în care episoadele prezentate în România ajunseseră la o diferență de câțiva ani față de cele din Statele Unite.

Victor Newman, interpretat de Eric Braeden, și familia Abbott au devenit unele dintre simbolurile producției. Tocmai continuitatea personajelor și a conflictelor dintre familii a permis serialului să treacă de la o generație de spectatori la alta.