Salvarea neagră a copiilor furaţi din spitale

Ambulanţa neagră, cea care răpeşte copii şi nu se ştie ce face cu ei, nu a apărut de curând pe străzile întunecate ale României. Ea circulă de foarte multă vreme. Chiar de dinainte de 1989. Dar nu era salvare, pentru că pe acea vreme o persoană particulară nu putea deţine în proprietate o salvare.

Povestea, cu acelaşi conţinut, adică furtul de copii, avea în centru o sectă, străină, evident, care, pentru a fura copii, folosea autoturisme Îi răpea pentru a le smulge organele. Fabrica de zvonuri funcţiona din plin, aşa cum, din cauza lipsei de comunicare corectă a statului, în vremea când prin Bucureşti bântuia criminalul în serie Ion Râmaru, apăruse câte un Râmaru în fiecare oraş.