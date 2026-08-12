HAI România! Cine a vrut lichidarea nepoților? Mihaela Ceaușescu: Banii de la Viena și trădarea lui Stănculescu







Mihaela Ceaușescu, nepoata fostului dictator Nicolae Ceaușescu, vine cu dezvăluiri uluitoare despre cele mai întunecate momente de după Revoluția din 1989. Află adevărul direct de la sursă despre: Zvonul terifiant din '89: Cum s-a decis în secret executarea întregii familii, inclusiv a nepoților. Misterul banilor: Unde au dispărut conturile secrete ale statului și ce căuta generalul Stănculescu lunar la Viena.

Adevărul despre Nicu Ceaușescu: A fost sfârșitul lui grăbit prin medicație greșită? Anchetele Securității: Cum a fost nevoită să inventeze o poveste cu un bărbat misterios pentru a scăpa de hărțuire. Revolta de la Facultate: Momentul incredibil în care 110 studenți au făcut grevă pentru a-și apăra profesoara. O mărturie tulburătoare despre trădare, supraviețuire și lecția de a nu trăi cu ură într-o lume care s-a schimbat peste noapte.

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