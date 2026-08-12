Cine a vrut lichidarea nepoților? Mihaela Ceaușescu: Banii de la Viena și trădarea lui Stănculescu
- Nicolae Comănescu
- 12 august 2026, 12:00
Mihaela Ceaușescu, nepoata fostului dictator Nicolae Ceaușescu, vine cu dezvăluiri uluitoare despre cele mai întunecate momente de după Revoluția din 1989. Află adevărul direct de la sursă despre: Zvonul terifiant din '89: Cum s-a decis în secret executarea întregii familii, inclusiv a nepoților. Misterul banilor: Unde au dispărut conturile secrete ale statului și ce căuta generalul Stănculescu lunar la Viena.
Adevărul despre Nicu Ceaușescu: A fost sfârșitul lui grăbit prin medicație greșită? Anchetele Securității: Cum a fost nevoită să inventeze o poveste cu un bărbat misterios pentru a scăpa de hărțuire. Revolta de la Facultate: Momentul incredibil în care 110 studenți au făcut grevă pentru a-și apăra profesoara. O mărturie tulburătoare despre trădare, supraviețuire și lecția de a nu trăi cu ură într-o lume care s-a schimbat peste noapte.
🔔 Apasă pe butonul de ABONEAZĂ-TE și activează clopoțelul pentru a nu rata următoarele interviuri exclusive! #Ceausescu #IstorieRomania #Podcast #Dezvaluiri #Revolutia1989 #InterviuExclusive