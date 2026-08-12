Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat contra strategiei biodiversității întrucât consideră că în forma actuală aceasta împiedică dezvoltarea țării, a declarat, la Forumul de la Neptun, președintele formațiunii, George Simion.

Acesta a vorbit și despre agricultură, acuzând că acordul Mercosur a fost semnat „pe sub niște birouri”, fără consultarea cu actorii din acest domeniu economic.

„Mediul antreprenorial din România seamănă foarte mult cu ce am văzut în târgurile de la Smârdioasa și Horezu. Și agricultura românească, referitor la ce a spus colegul de la LAPAR, avem pe doamna europarlamentară Georgiana Teodorescu. care e în Comisia Agri în Parlamentul European și cred că își face datoria și cred că s-a luptat cu acordul Mercosur semnat pe sub niște birouri undeva la București, fără să se consulte cineva cu dumneavoastră sau fără să vă bage în seama”, a declarat președintele AUR.

George Simion consideră că România are nevoie de facilități energetice și de producție agricolă, iar strategia biodiversității făcea ca dezvoltarea să fie împiedicată.

„Care e problema din punctul nostru de vedere cu strategia biodiversității?

Prea multe arii protejate, de asta am votat contra și am susținut toate amendamentele care prevăd un număr mai mic de arii protejate, pentru că avem nevoie și de hidrocentrale, avem nevoie și de producție agricolă, avem nevoie și de dezvoltare economică, în ciuda unor strategii făcute la Bruxelles mai mult, mai puțin la București”, a spus George Simion.

„Viziunea noastră este una pentru dezvoltare, de la mic la mare. Viziunea noastră este una, chiar dacă discursul meu până acum nu a spus asta, foarte similară cu cea a Camerei de Comerț și Industrie. Avem nevoie de eficiență, avem nevoie să ne concentrăm pe unele domenii care pot produce”, a adăugat președintele AUR.

„Avem nevoie de o reorganizare administrativă, dar una care să nu pornească tot cu cei mici, de unde s-a tot tăiat, tot cu persoanele cu handicap, tot cu pensionarii, tot cu cei din mediul rural și să îi ignore pe cei mari care stau în vârful bucatelor și beneficiază de unele proiecte europene.

Sigur, ne interesează fondurile europene, ne interesează să avem un viitor, dar nu cu orice cost”, a încheiat Simion.