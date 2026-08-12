Un e-mail intern transmis miercuri, 5 august 2026, de către Cezar Trifan, Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), detaliază noi reguli organizatorice stricte pentru personalul instituției. Mesajul, expediat către adresa direcțiilor centrale, subliniază obligativitatea prezenței fizice și digitalizarea proceselor administrative, păstrând în același timp un ton ferm și presărat cu ironii.

Pentru a păstra acuratețea și intenția originală, redăm mai jos textul integral transmis angajaților:

„From: Cezar Trifan Sent: Wednesday, August 5, 2026 11:30 To: '[email protected]' [email protected] Subject: Ref. chestiuni organizatorice

Rog asigurați transmiterea mesajului către întreg personalul direcției dumneavoastră!

Ziua bună tuturor,

Vă rețin 2-3 minute din activitățile dumneavoastră zilnice pentru a lămuri câteva chestiuni de natură (mai mult) organizatorică:

Prezența zilnică la locul de muncă nu este o noțiune din domeniul utopicului. Ea (prezența) este obligatorie. Indiferent de grad, funcție, sex, vârstă, educație, culoarea mașinii, marca tocului de la pantof etc. Pe cei care au nelămuriri asupra acestui aspect îi rog să mă contacteze.

Tot legat de punctul 1: colegii de la UOPE (Unitatea Organizare Procese Electorale) sunt singurii care, de câteva luni bune deja, îmi transmit foaia de prezență lunară în format electronic, semnată digital. Această minunată excepție devine, începând cu această lună (august 2026), regulă. Vă rog frumos să vă asigurați, fiecare dintre dumneavoastră, că fișele de prezență transmise în luna septembrie ajung la mine doar în format electronic, semnate digital. Celor transmise în format letric vă rog să le atașați o notă explicativă din care să reiasă fără putință de tăgadă că altfel nu s-a putut.

Tot legat de punctul 1 (bată-l vina): pentru că tot ne ajută tehnologia, facem zilele acestea un alt exercițiu interesant, constând în suprapunerea raportărilor din fișele de prezență cu cele din aplicația care gestionează cardurile de acces în clădirile ministerului nostru cel de toate zilele. Carduri netransmisibile, corect? Sunt un Toma Necredinciosul convins (mna!) și de aceea nu cred ce-mi spun unii dintre colegii noștri (cum că vom avea surprize la aceste ”împerecheri”). Vă țin la curent...nu, vă anunț. Despre curent nu este bine să vorbim zilele acestea.

Toată lumea vorbește despre salarii, vouchere și alte chestiuni dintr-astea pământene. Știți câți bani cheltuie anual ministerul nostru pe post-ituri, de exemplu? Sau pe mentenanța imprimantelor de pe holuri, la care văd lumina zilei o grămadă de opere literare? Lasând gluma la o parte, deși sunt un romantic incurabil, bilețelele de amor care însoțesc (aproape) fiecare document care ajunge la mine, cu texte care de care mai ”măgulitoare” (URGENT, F URGENT, FF URGENT, FFFFFFFF URGENT, PRIORITAR ABSOLUT – acesta în vârful icebergului, de departe) au un efect, de cele mai multe ori, contrar intenției autorului. Vă rog frumos, pe cât posibil, să renunțați la acest obicei. Aleg să îmi prioritizez singur sarcinile, pe cât posibil.

Tot în categoria Asimov/Herbert intră, pentru o parte dintre colegii noștri plecați peste mări și țări, și comunicările Centralei. Pentru aceia dintre dumneavoastră (dar nu numai) care gestionați spații: reamintiți-le celor pe care îi păstoriți că varianta online a Dicționarului Explicativ al Limbii Române împlinește anul acesta 25 de ani. Se găsesc acolo (dexonline.ro), explicate foarte fain, noțiuni precum TERMEN, APROBARE, INSTRUCȚIUNE. Nu de alta, dar RADR is coming.

Cu încredere, Cezar Trifan Secretar General Adjunct”, se arată în e-mailul primit de angajații MAE.

Mesajul are un ton ferm, dar include și mai multe remarci ironice legate de anumite practici administrative. Cezar Trifan critică folosirea repetată a mențiunilor de tip „URGENT”, precum și trimiterea documentelor pe hârtie, deși acestea pot fi semnate și transmise digital.

Oficialul spune că aceste mențiuni pot avea efectul opus celui urmărit de persoana care le transmite. Mesajul vizează și comunicările transmise de Centrala MAE către angajații aflați în misiuni externe sau responsabili de gestionarea unor spații.

Cezar Trifan le cere persoanelor responsabile să le reamintească angajaților să consulte Dicționarul Explicativ al Limbii Române.