Regula jocului în Orientul Mijlociu pare să se schimbe. Loviturile iraniene care au ucis trei soldați americani în Iordania demonstrează cât de rapid au evoluat abilitățile de luptă ale Teheranului. În același timp, Statele Unite ale Americii se confruntă cu probleme generate de o criză acută de rachete de interceptare, Patriot, avertizează oficialii de la Pentagon, potrivit unei analize a The New York Times.

Pe parcursul a cinci zile intense luna trecută, Iranul a lansat valuri succesive de drone și rachete asupra trupelor americane din trei baze din Iordania, cu scopul de a străpunge formidabila apărare antiaeriană a SUA. Folosind rachete avansate care își pot schimba brusc traiectoria, forțele iraniene au forțat armata americană să consume stocuri prețioase de interceptoare Patriot.

În a cincea zi, apărarea a cedat. O rachetă a lovit unitățile de locuit de la una dintre baze pe 17 iulie, ucigând trei soldați americani și rănind peste 100.

„Am doborât aproape toate rachetele”, a declarat Secretarul de Stat Marco Rubio. „Una a trecut”.

Aceste lovituri scot la iveală o confluență mortală a două tendințe majore în conflictul actual.

Teheranul a devenit un adversar mult mai abil, învățând cum să evite apărarea SUA și extinzând câmpul de luptă în tot Orientul Mijlociu, inclusiv cu ajutorul aliaților săi, rebelii Houthi din Yemen și milițiile din Irak.

Rezervele Pentagonului de rachete de interceptare scad vertiginos, devenind tot mai prețioase cu fiecare zi de conflict.

Ritmul în care SUA consumă muniție defensivă este nesustenabil. Potrivit surselor militare, Pentagonul a folosit deja peste 1.500 de rachete de interceptare Patriot în acest război și i-au mai rămas mai puțin de 1.700 în stoc. Pentru context, SUA produc doar aproximativ 600 de astfel de rachete pe an.

Într-o singură zi din timpul atacurilor din iulie, forțele americane au tras aproximativ 50 de rachete Patriot. Costul unei singure rachete este de aproximativ 4 milioane de dolari.

Deși Secretarul Apărării, Pete Hegseth, declara în aprilie că programul de rachete al Iranului a fost „distrus funcțional”, realitatea din teren a contrazis această evaluare.

Iranienii au reușit să dezgroape multe dintre facilitățile subterane bombardate inițial de SUA și Israel, reluând atacurile și paralizând traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz.

Iranul studiază cu atenție un alt război aflat în desfășurare: cel din Ucraina. Acolo, Rusia a folosit combinații de rachete balistice și de croazieră pentru a suprasolicita și distrage apărarea antiaeriană, introducând apoi roiuri de drone.

„Iranienii îngreunează sarcina apărării antiaeriene atunci când trimit o gamă variată de rachete și drone”, a explicat Seth G. Jones, președintele departamentului de apărare și securitate la Center for Strategic and International Studies. „Ei au valorificat eficient tactica rusească”.

Cel mai sângeros atac, cel din iulie, a vizat Baza Aeriană Muwaffaq Salti din Azraq, Iordania, un centru operațional major unde fuseseră relocate trupe americane din Kuweit, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, tocmai pentru că era considerat mai sigur în fața atacurilor iraniene.

Această nouă realitate militară are ramificații politice majore. În fața stocurilor tot mai mici, Președintele Donald Trump i-a cerut explicații Secretarului Apărării la sfârșitul lunii iulie, deși oficial, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a negat existența unui deficit de muniție, numind rapoartele drept „știri false”.

Totuși, cu două săptămâni în urmă, Trump a anulat o serie de raiduri de bombardament asupra Iranului. Decizia a venit la insistențele liderilor din Arabia Saudită, EAU și Qatar.

Într-o convorbire telefonică, Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, l-a avertizat pe Trump că loviturile aeriene masive ar determina cel mai probabil Iranul să riposteze împotriva infrastructurii energetice din regiune. Știind că SUA rămân fără rachete de interceptare, liderul saudit a cerut o dezescaladare urgentă.

Adaptabilitatea Iranului s-a manifestat și în luna aprilie, când forțele iraniene au doborât un avion de vânătoare american F-15E, în valoare de 60 de milioane de dolari, folosind un lansator portabil de rachete.

Analizele militare au arătat că Iranul a trimis un roi de drone pentru a culege trei informații critice, locația GPS, viteza și direcția avionului F-15E, date care i-au ajutat să țintească aeronava cu o precizie uimitoare. Sistemele defensive ale avionului au oferit piloților doar o jumătate de secundă de avertizare.

Pe măsură ce conflictul se extinde, cu intrarea rebelilor Houthi în război și ascunderea programului nuclear iranian într-un complex subteran masiv, provocarea pentru armata americană devine tot mai complexă, demonstrând că o superputere globală poate fi ținută în șah de un adversar dispus să folosească un război asimetric.