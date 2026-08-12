Copiii care nu au prins loc la creșă sau grădiniță în primele două etape de înscriere mai au o șansă în august. Etapa de ajustări, programată între 17 și 27 august 2026, este ultima rundă înainte de începerea noului an școlar. Procedurile diferă de la un județ la altul, iar în București dosarele sunt primite doar între 17 și 21 august.

Etapa de ajustări este prevăzută în calendarul oficial aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 3.707/2026 și se adresează atât copiilor nerepartizați în primele două etape, cât și celor pentru care părinții nu au depus până acum o cerere.

Înscrierea nu este garantată: repartizarea se face exclusiv în limita locurilor rămase libere după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectorate.

„Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor rămase disponibile după etapa a doua”, se arată în documentul oficial.

Inspectoratele școlare pot primi cereri pentru:

copiii nerepartizați în primele două etape;

copiii care nu au participat la etapele anterioare;

copiii neînscriși din diverse motive;

copiii respinși la clasa pregătitoare în urma avizului CJRAE/CMBRAE;

copiii de peste 2 ani pentru care părinții solicită înscrierea în învățământul preșcolar.

Prioritate au copiii de 4 și 5 ani și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza avizului negativ.

Fiecare inspectorat școlar județean stabilește:

perioada exactă de depunere a dosarelor,

locul în care sunt primite cererile,

dacă documentele pot fi transmise online,

formularul-tip,

lista locurilor disponibile,

documentele suplimentare necesare.

Intervalul național 17–27 august include și verificarea dosarelor, nu doar depunerea lor. De aceea, părinții trebuie să consulte procedura inspectoratului din județul în care solicită înscrierea.

Copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități, deoarece Sistemul Informatic Integrat al Învățământului blochează dublurile.

Lista exactă diferă în funcție de inspectorat, însă în general dosarul include:

cererea-tip de înscriere;

copia certificatului de naștere al copilului;

copiile actelor de identitate ale părinților;

documente privind autoritatea părintească (pentru părinți divorțați);

acordul celuilalt părinte, dacă autoritatea este exercitată în comun;

adeverințe de angajat sau documente privind concediul de creștere a copilului (pentru program prelungit);

documente care dovedesc criteriile generale sau specifice de departajare;

avizul CJRAE/CMBRAE pentru copiii respinși la clasa pregătitoare.

La depunerea fizică, părintele trebuie să prezinte în original actul de identitate și certificatul de naștere.

Adeverința medicală nu se depune la înscriere, ci în prima zi de prezență a copilului. Avizul epidemiologic trebuie emis cu cel mult cinci zile înainte de intrarea în colectivitate.

Depunerea dosarului în prima zi nu oferă prioritate. Ministerul Educației subliniază că selecția se face pe baza criteriilor generale și specifice, nu în ordinea depunerii.

Pentru grădiniță contează:

vârsta copilului (prioritate pentru 4–5 ani),

apropierea domiciliului sau locului de muncă al părinților,

situația profesională a părinților,

familia monoparentală sau numeroasă,

existența unei măsuri de protecție,

certificatul de handicap,

existența unui frate deja înscris.

Pentru creșă sunt luate în calcul criterii precum:

vârsta minimă de 2 ani împliniți,

domiciliul sau locul de muncă în apropierea creșei,

părinți angajați sau în revenire la serviciu,

părinți care urmează cursuri la zi,

tutelă sau protecție specială,

familie monoparentală sau numeroasă,

părinți pensionari, cu handicap sau șomeri,

existența altui copil minor în întreținere.

Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a criteriilor generale îndeplinite, apoi pe criteriile specifice fiecărei unități.

În Capitală, perioada de depunere este 17–21 august, iar părinții pot trece în cerere maximum trei opțiuni dintre unitățile cu locuri disponibile.

Dosarele se depun fizic între 09:00–15:00, la centrele stabilite pentru fiecare sector:

Sector 1: Grădinița nr. 248

Sector 2: Grădinița nr. 138

Sector 3: Grădinița nr. 3

Sector 4: Grădinița nr. 62

Sector 5: ISMB Sector 5

Sector 6: Grădinița „Hillary Clinton”

Dosarele pot fi trimise și online, până la 21 august, ora 14:30, la adresele dedicate fiecărui sector. Cererea trebuie însoțită de declarația pe propria răspundere prevăzută de ISMB.

„Solicitările trimise în afara perioadei stabilite nu vor fi luate în considerare.”

La nivel național, rezultatele etapei de ajustări vor fi publicate pe 28 august 2026. În București, afișarea este programată în aceeași zi, la ora 14:00.

Părinții copiilor repartizați trebuie să valideze cererea la unitatea unde au obținut locul între 31 august și 3 septembrie. Repartizarea în grupe se finalizează până pe 4 septembrie 2026.