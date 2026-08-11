Prima zi de școală și drepturile părinților. Ce se aplică în 2026

Anul școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie 2026, iar pentru mulți părinți prima zi de școală înseamnă și participarea la festivitățile organizate de grădinițe și școli. În prezent, legislația nu le oferă automat o zi liberă de la serviciu pentru această zi. O propunere legislativă aflată în Parlament urmărește introducerea unui astfel de drept pentru părinții copiilor înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, însă măsura nu este în vigoare.

Propunerea a trecut de Senat, dar mai are de parcurs procedura legislativă la Camera Deputaților, care este for decizional. Pentru începutul anului școlar din 7 septembrie, părinții nu pot invoca, prin urmare, existența unei zile libere prevăzute de lege pentru a lipsi de la serviciu și a participa la festivitatea de deschidere.

În acest moment, ziua în care începe anul școlar nu este stabilită prin lege drept zi liberă pentru părinții salariați. Un angajat care dorește să fie alături de copil la festivitatea de deschidere nu are un drept legal general de a solicita o zi liberă special pentru această ocazie. În lipsa unei asemenea prevederi, părinții pot folosi o zi din concediul de odihnă sau pot solicita o învoire de la angajator, dacă aceasta este aprobată. Situația s-ar putea modifica prin propunerea legislativă aflată în procedură parlamentară, care prevede acordarea unei zile libere în prima zi a anului școlar.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat în septembrie 2025 și prevede acordarea unei zile libere părinților copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, în prima zi a anului școlar. Senatul a fost prima Cameră sesizată, iar la 3 decembrie 2025 propunerea a fost considerată adoptată după împlinirea termenului constituțional în care trebuia să se pronunțe. Proiectul a fost transmis ulterior Camerei Deputaților, forul decizional, unde a fost înregistrat la 10 decembrie 2025 și trimis comisiilor parlamentare competente.

Pentru ca măsura să devină aplicabilă, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților și să parcurgă etapele constituționale necesare intrării în vigoare. Până atunci, prevederea privind ziua liberă nu se aplică.

În forma aflată în procedură parlamentară, proiectul se referă la părinții, în sensul definit de Codul civil, care au copii înscriși în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial. Prin urmare, proiectul nu instituie o zi liberă pentru orice salariat care are copii, indiferent de vârsta acestora sau de nivelul de învățământ la care sunt înscriși. Dacă propunerea va deveni lege, dreptul ar urma să fie acordat în prima zi a anului școlar pentru copiii aflați în aceste niveluri de învățământ.

Inițiativa pornește de la situația părinților care vor să fie prezenți la începutul unui nou an școlar, dar care trebuie în prezent să apeleze la concediul de odihnă sau să ceară o învoire de la locul de muncă.

În expunerea de motive, inițiatorul arată că prima zi de școală reprezintă un moment important pentru familie, iar prezența părinților poate contribui la adaptarea copilului la mediul educațional. Această situație este considerată relevantă în special pentru copiii care încep grădinița sau intră într-o nouă etapă de studiu. În forma ajunsă în procedură parlamentară, prevederea se referă la părinții copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

La Camera Deputaților, proiectul a fost transmis pentru raport Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru învățământ, în timp ce alte comisii parlamentare au fost sesizate pentru avize.

Până la adoptarea proiectului de către Camera Deputaților și parcurgerea etapelor constituționale necesare pentru intrarea în vigoare, prevederea privind acordarea unei zile libere în prima zi a anului școlar nu se aplică. În prezent, părinții salariați nu au un drept legal general la o zi liberă pentru participarea la festivitatea de deschidere a cursurilor.

Legislația românească prevede și alte situații în care unul dintre părinți poate beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, însă aceste prevederi nu se referă la festivitatea de deschidere a anului școlar. Legea nr. 19/2020 reglementează acordarea unor zile libere unuia dintre părinți în situația suspendării cursurilor sau a închiderii temporare a unităților de învățământ în care sunt înscriși copiii.

Măsura se aplică în cazuri precum condițiile meteorologice nefavorabile sau alte situații extreme stabilite de autoritățile competente. Această reglementare are un obiect diferit și nu poate fi invocată pentru acordarea automată a unei zile libere pentru participarea la festivitatea organizată în prima zi a anului școlar.