Absolvenții înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului. În funcție de specializarea absolvită, candidații vor rezolva subiecte la matematică sau istorie.Examenul începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, potrivit Ministerului Educației.

Matematica reprezintă disciplina obligatorie pentru candidații care au absolvit anumite specializări din filiera teoretică, profilul real, filiera tehnologică și unele specializări din învățământul vocațional.

Absolvenții de la profilurile uman, filologie și științe sociale susțin proba obligatorie la istorie.

La sesiunea din august participă candidații care nu au promovat examenul în sesiunile anterioare, cei care nu s-au prezentat la anumite probe, precum și absolvenții care mai au de susținut anumite discipline.

Rezultatele obținute anterior la probele promovate pot fi recunoscute, la cererea candidatului, potrivit regulilor stabilite pentru examenul național de Bacalaureat.

Accesul în sălile de examen se face până la ora 08:30, pe baza unui act de identitate valabil. Proba începe la ora 09:00.

Candidații trebuie să își completeze datele personale pe foaia de examen înainte de primirea subiectelor. Lucrările se redactează cu cerneală sau pastă albastră, iar pentru realizarea schemelor și desenelor poate fi folosit creionul negru.

La matematică sunt permise instrumentele de desen, însă candidații nu pot utiliza calculatoare sau alte mijloace de calcul.

Timpul efectiv de lucru este de 180 de minute. În situații excepționale, care nu sunt imputabile candidaților, durata probei poate fi prelungită cu cel mult 60 de minute, potrivit metodologiei.

Candidații care termină mai devreme își pot preda lucrările, însă nu pot părăsi sala înainte de trecerea unei ore de la distribuirea subiectelor.

Telefoanele mobile și celelalte dispozitive electronice sunt interzise în timpul examenului. Candidații nu au voie nici să comunice între ei sau să dețină materiale care le-ar putea ajuta la rezolvarea cerințelor.

Subiectele de matematică sunt adaptate profilului și specializării absolvite. Pentru această probă există variante distincte pentru matematică-informatică, științele naturii, profilul pedagogic și profilul tehnologic.

Primul subiect cuprinde șase exerciții, fiecare valorând câte cinci puncte. Cerințele pot verifica noțiuni și metode din mai multe capitole ale programei, precum algebra, funcțiile, ecuațiile, probabilitățile, trigonometria sau geometria.

Subiectul al II-lea și subiectul al III-lea conțin câte două probleme. Fiecare problemă este împărțită în trei cerințe, iar rezolvarea presupune aplicarea unor formule, proprietăți și metode matematice.

În funcție de profil, elevii pot întâlni exerciții de algebră, analiză matematică și geometrie, nivelul de dificultate și conținuturile fiind stabilite potrivit programei corespunzătoare fiecărei specializări.

Subiectele și baremele pentru proba scrisă sunt publicate după încheierea examenului, începând cu ora 15:00, pe platforma oficială dedicată examenelor naționale.

La fiecare probă scrisă, candidații pot obține maximum 100 de puncte. Din punctajul total, 10 puncte sunt acordate din oficiu, iar restul de 90 de puncte pot fi obținute prin rezolvarea cerințelor.

După examenul de matematică sau istorie, sesiunea de toamnă continuă miercuri, 12 august, cu proba la alegere a profilului și specializării.

Calendarul probelor scrise este următorul:

10 august – Limba și literatura română, proba E.a);

11 august – proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, proba E.c);

12 august – proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d);

13 august – Limba și literatura maternă, proba E.b).

Primele rezultate ale probelor scrise vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații își pot vedea lucrările și pot depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă în zilele de 19 și 20 august. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 24 august, potrivit calendarului oficial.