Cea de-a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 10 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Candidații înscriși pot susține toate probele sau numai examenele pe care nu le-au promovat în sesiunile precedente, în funcție de rezultatele care le-au fost deja recunoscute. Examenele se desfășoară până pe 13 august, iar primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, a anunțat Ministerul Educației.

Pintre cei peste 33.000 de candidați înscriși, mai mult de 22.000 fac parte din promoția actuală, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Examenele scrise din sesiunea de toamnă se vor desfășura în perioada 10-13 august, în 124 de centre.

Calendarul stabilit este următorul:

10 august: Limba și literatura română – proba E.a);

11 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

13 august: Limba și literatura maternă – proba E.b).

Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august, până la ora 12:00.

După afișarea rezultatelor inițiale, candidații vor putea solicita vizualizarea propriilor lucrări și vor avea posibilitatea să depună contestații.

În data de 18 august, acest lucru va putea fi făcut în intervalul 14:00-18:00, iar procedura va continua și în zilele de 19 și 20 august.

Ministerul Educației a anunțat că depunerea unei contestații nu depinde de vizualizarea prealabilă a lucrării. În același timp, un candidat care solicită să își vadă lucrarea nu este obligat să depună ulterior o contestație.

Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi comunicate luni, 24 august.

Accesul candidaților în centre este permis între orele 7:30 și 8:30 și se face în baza unui act de identitate aflat în termen de valabilitate. Candidații care au asupra lor obiecte sau materiale interzise, precum telefoane mobile, manuale, culegeri, notițe, însemnări, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșete ori genți, vor fi îndrumați către spațiul destinat depozitării acestora.

Acolo, fiecare candidat va primi o pungă sau un plic în care să își lase obiectele respective.

Ulterior, asistenții îi vor conduce în sălile de examen. Candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică și în funcție de disciplina și tipul subiectului primit, potrivit listelor afișate.

Între orele 8:30 și 9:00 le vor fi prezentate regulile privind desfășurarea probei.

Examenele scrise încep la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru redactarea lucrărilor și rezolvarea subiectelor. Pentru candidații cărora le-a fost aprobată această facilitate poate fi acordat un timp suplimentar de cel mult două ore.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidatul trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții: să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să participe la toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea.

În plus, media finală a probelor scrise trebuie să fie de cel puțin 6.