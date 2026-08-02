A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat debutează la începutul acestei săptămâni, potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Candidații înscriși pentru această etapă vor trece mai întâi prin etapa evaluării competențelor, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc probele scrise.

Sesiunea iulie - august începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Această primă probă se va desfășura pe parcursul zilelor de luni și marți.

Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține marți și miercuri proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

Ulterior, în zilele de 5 și 6 august este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Probele se vor încheia în zilele de 6 și 7 august cu evaluarea competențelor digitale ale absolvenților de liceu.

Probele scrise din cadrul acestei sesiuni vor debuta săptămâna viitoare. Prima dintre acestea, proba scrisă la Limba și literatura română, este programată pentru data de 10 august, fiind urmată pe 11 august de proba obligatorie a profilului.

Pe data de 12 august se va desfășura proba la alegere a profilului și specializării. Absolvenții din partea minorităților naționale vor susține ultima probă scrisă, la Limba și literatura maternă, în data de 13 august.

Primele rezultate obținute la probele scrise vor fi făcute publice pe data de 18 august, până la ora 12:00. Candidații nemulțumiți de note vor putea depune contestații în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 18:00.

Perioada destinată depunerii contestațiilor și vizualizării lucrărilor scrise va continua și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale, stabilite după reevaluarea lucrărilor contestate, vor fi afișate pe 24 august.

Procentul de promovare înregistrat la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an, după soluționarea contestațiilor, a fost de 76,9% la nivel național, raportat la ansamblul tuturor promoțiilor.

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții stricte: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obțină minimum media 6 la probele scrise.