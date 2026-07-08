Admitere liceu 2026. Calendarul complet al înscrierii

Admitere liceu 2026. Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate miercuri, iar următoarea etapă a admiterii la liceu începe în 9 iulie, odată cu publicarea ierarhiei județene și a Municipiului București. În perioada 13-20 iulie, elevii completează fișele cu opțiuni, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate miercuri, iar procesul de admitere la liceu continuă cu publicarea ierarhiei județene și a Municipiului București. Aceasta reprezintă unul dintre principalele repere pentru completarea fișelor de înscriere și stabilirea opțiunilor pentru învățământul liceal. Potrivit calendarului oficial, următoarele etape ale admiterii la liceu sunt:

8 iulie: Au fost publicate rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor.

9 iulie: Va fi publicată ierarhia la nivel județean și pentru Municipiul București a absolvenților clasei a VIII-a, realizată în funcție de media de admitere.

13-20 iulie: Absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și diriginții, completează opțiunile din fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. În același interval sunt introduse și verificate datele în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.

22 iulie: Are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

23-28 iulie: Candidații declarați admiși depun dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

29-31 iulie: Comisiile județene și Comisia de admitere a Municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Repartizarea computerizată se desfășoară la nivel național și ține cont de trei criterii principale:

media de admitere;

opțiunile completate în fișa unică de înscriere;

numărul locurilor disponibile la fiecare liceu.

Atunci când doi candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se realizează în următoarea ordine:

media generală de absolvire a claselor V-VIII; nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale; nota obținută la proba de Matematică; nota obținută la proba de limbă maternă, acolo unde este cazul.

Dacă, la ultima poziție disponibilă într-o unitate de învățământ, există candidați care au aceeași medie de admitere și aceleași valori pentru toate criteriile de departajare, toți aceștia sunt declarați admiși la opțiunea respectivă.

Ministerul Educației a anunțat o serie de recomandări pentru elevi și părinți înainte de completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu.

Elevii sunt sfătuiți să întocmească o listă cu specializările dorite și codurile aferente acestora, ținând cont de media obținută. Pentru orientare, pot consulta ultimele medii de admitere din anii anteriori, disponibile în broșura de admitere a fiecărui județ sau a Municipiului București, precum și poziția ocupată în ierarhia județeană. Aceste informații au caracter orientativ și nu limitează opțiunile care pot fi completate.

După alegerea liceelor și a specializărilor, elevii trebuie să stabilească ordinea preferințelor și să noteze codurile corespunzătoare fiecărei opțiuni. Ministerul recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni, astfel încât numărul locurilor disponibile să depășească poziția ocupată în ierarhie.

Totodată, codurile fiecărei specializări trebuie trecute în ordinea preferințelor, pe orizontală, în căsuțele prevăzute în fișa de înscriere.

Ministerul Educației atrage atenția că introducerea unui număr prea mic de opțiuni sau completarea greșită a codurilor poate conduce la nerepartizarea candidatului ori la repartizarea la o specializare pe care acesta nu și-o dorește. Calculatorul verifică toate opțiunile înscrise înainte de a repartiza fiecare candidat la unul dintre liceele selectate.