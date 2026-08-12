Elevii revin la cursuri pe 7 septembrie 2026, iar prima vacanță din noul an școlar este programată la sfârșitul lunii octombrie. Calendarul aprobat de Ministerul Educației prevede cinci vacanțe în anul școlar 2026-2027, singura perioadă care diferă de la un județ la altul fiind vacanța de schi.

Anul școlar 2026-2027 va avea, pentru majoritatea elevilor, 36 de săptămâni de cursuri. Activitatea didactică începe pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027. Prima vacanță este programată la sfârșitul lunii octombrie, după primul modul de cursuri. Elevii vor avea, în total, cinci perioade de vacanță pe parcursul anului școlar. Pe lângă acestea, copiii și profesorii beneficiază și de zilele libere prevăzute de lege atunci când acestea se suprapun peste zilele de curs.

După începerea cursurilor pe 7 septembrie, elevii vor avea prima pauză la finalul lunii octombrie. Aceasta este prima dintre cele cinci vacanțe prevăzute în structura anului școlar 2026-2027.

Următoarea pauză importantă este vacanța de iarnă, programată după aproape două luni de activitate didactică.

Ultima zi de școală înaintea sărbătorilor de iarnă va fi 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă începe după cursurile din 22 decembrie și se încheie pe 10 ianuarie 2027, inclusiv.

Elevii și profesorii vor avea astfel 19 zile calendaristice fără activități didactice.

Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027, când începe cel de-al treilea modul.

Perioada de vacanță cuprinde Crăciunul și Revelionul și reprezintă cea mai lungă întrerupere din prima parte a anului școlar.

Vacanța mobilă din februarie și martie nu va fi programată în aceeași săptămână în întreaga țară. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot alege o săptămână din intervalul 15 februarie - 7 martie 2027.

Pauza poate fi stabilită între 15 și 21 februarie, între 22 și 28 februarie sau între 1 și 7 martie. Alegerea este făcută după consultări cu părinții, elevii și profesorii.

Ministerul Educației a cerut ca structura detaliată, inclusiv săptămâna aleasă pentru vacanța mobilă, să fie comunicată familiilor până la 1 aprilie 2026.

În funcție de perioada selectată, cel de-al treilea modul se termină într-o zi de vineri cuprinsă între 12 februarie și 5 martie. Cursurile sunt reluate în prima zi de luni după vacanța stabilită și continuă apoi până la 23 aprilie.

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie 2027, după terminarea celui de-al patrulea modul. Pauza se încheie marți, 4 mai, iar elevii vor avea 11 zile calendaristice libere. Revenirea la cursuri este programată miercuri, 5 mai, când începe ultima perioadă de studiu din anul școlar.

Calendarul include Paștele ortodox, care în 2027 este sărbătorit pe 2 mai, precum și zilele din apropierea sărbătorii. După această vacanță, pentru majoritatea claselor mai rămân aproximativ șase săptămâni de cursuri.

În afara vacanțelor, elevii și cadrele didactice beneficiază și de zilele nelucrătoare stabilite prin lege, dacă acestea cad în timpul perioadelor de cursuri. Ordinul privind structura anului școlar prevede că nu se organizează cursuri în zilele de sărbătoare legală și nici pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației.

Ziua Învățătorului, 5 iunie, este nelucrătoare pentru personalul din sistemul de învățământ, însă în 2027 aceasta cade sâmbătă și nu modifică programul elevilor.

Printre zilele libere care se suprapun peste perioadele de cursuri se numără 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României, și 1 iunie, Ziua Copilului. În aceste zile, școlile și liceele sunt închise, iar cursurile sunt reluate în următoarea zi lucrătoare.

Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii nu aduc pauze suplimentare, deoarece se suprapun peste vacanța de primăvară sau cea de vară.

Pentru majoritatea elevilor, cursurile se termină vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie, după încheierea celor 36 de săptămâni de cursuri.

Clasele terminale au însă calendare diferite. Elevii de clasa a XII-a și cei din clasa a XIII-a de la seral sau cu frecvență redusă termină cursurile pe 4 iunie, după 34 de săptămâni. Elevii de clasa a VIII-a încheie activitatea pe 11 iunie, înaintea Evaluării Naționale.

În schimb, elevii de la filiera tehnologică și cei din învățământul profesional au 37 de săptămâni de cursuri, până la 25 iunie 2027. Anul școlar începe oficial la 1 septembrie 2026, însă elevii revin efectiv în bănci pe 7 septembrie.