Cumpărarea unei mașini second-hand începe tot mai rar direct într-un parc auto și tot mai des în fața unui ecran. Românii pot căuta și compara oferte din toată țara, verifica seria VIN, istoricul vehiculului sau variantele de finanțare și discuta cu vânzătorul înainte de a se deplasa pentru vizionarea propriu-zisă.

Față de situația de acum câțiva ani, când cumpărătorii depindeau într-o măsură mult mai mare de mașinile disponibile în apropiere, procesul s-a schimbat considerabil.

Parcurile auto, dealerii, anunțurile și deplasările pentru căutarea unui autoturism rămân parte din piață, însă o parte importantă a selecției are acum loc înainte ca persoana interesată să ajungă lângă mașină. Primul pas este, de regulă, căutarea anunțurilor pe internet. Urmează compararea prețurilor și verificarea informațiilor despre automobil, iar dacă oferta corespunde criteriilor cumpărătorului, acesta poate contacta vânzătorul și solicita detalii suplimentare. Abia după aceste verificări poate urma întâlnirea și vizionarea mașinii.

Marketplace-urile au redus considerabil importanța distanței geografice în etapa inițială a căutării. Un cumpărător din Iași, de exemplu, nu mai este nevoit să se limiteze la mașinile disponibile în propriul oraș. În câteva minute poate vedea și compara oferte din București, Cluj sau Timișoara.

Platformele permit și filtrarea anunțurilor după mai multe criterii, printre care marca, modelul, prețul, anul de fabricație, kilometrajul, motorizarea sau dotările. Numărul ofertelor publicate online este deja ridicat. Potrivit datelor publicate de Autovit, în 2025 au fost adăugate pe platformă, în medie, aproximativ 22.000 de anunțuri noi în fiecare lună.

Un astfel de volum de oferte îi permite cumpărătorului să-și formeze mai ușor un reper privind prețurile, să observe ce dotări sunt întâlnite frecvent și să elimine din start mașinile care nu răspund criteriilor sale.

Identificarea unui anunț potrivit reprezintă însă numai începutul procesului. După alegerea unei mașini pot fi utilizate instrumente digitale prin care sunt obținute informații suplimentare înainte de deplasarea la vânzător. Tot online pot fi comparate variantele de finanțare și pot fi estimate costurile înainte de contactul direct.

Un anunț care pare atractiv nu mai presupune automat și o deplasare imediată. Persoana interesată poate solicita vânzătoruluiseria VIN și poate începe verificarea mașinii înainte de a o vedea fizic.

În funcție de informațiile disponibile, cumpărătorul poate afla date privind evoluția kilometrajului, caracteristicile tehnice, eventualele daune înregistrate, înmatriculările, operațiunile de service, reparațiile sau alte elemente din istoricul automobilului.

În România, unul dintre instrumentele disponibile este RAR Auto-Pass. RAR anunță că Auto-Pass poate fi obținut online pe baza seriei VIN, fără ca automobilul să fie prezentat la o reprezentanță a Registrului Auto Român.

Certificatul poate include informații despre succesiunea citirilor odometrului, anumite reparații sau intervenții realizate în service-uri autorizate, date din inspecțiile tehnice periodice, campanii de rechemare și informații privind unele reparații efectuate după accidente grave.

Cantitatea de informații disponibile nu este însă aceeași pentru toate automobilele. Bazele de date nu trebuie considerate complete, iar faptul că într-un raport nu apare o anumită daună sau intervenție nu înseamnă automat că aceasta nu a existat.

Instrumentele online pot oferi indicii despre trecutul mașinii, dar rezultatele depind de datele care au ajuns în sursele consultate.

Digitalizarea procesului nu se oprește nici la verificarea istoricului tehnic.

Mai multe informații și proceduri administrative legate de cumpărarea și deținerea unui autoturism pot fi cercetate înainte sau după achiziție tot prin intermediul internetului.

După cumpărarea mașinii, proprietarul poate fi interesat de obținerea unei anumite combinații pentru numărul de înmatriculare.

Persoanele care urmăresc o combinație anume pot consulta informațiile privind verificarea numerelor preferențiale pentru a afla cum poate fi controlată disponibilitatea variantei dorite.

Este încă o etapă asociată cumpărării și utilizării unui automobil care poate începe în mediul digital.

Instrumentele folosite de șoferi nu se limitează, astfel, la verificarea seriei VIN, a kilometrajului sau a istoricului tehnic.

Verificarea istoricului unei mașini second-hand poate fi făcută înainte ca un potențial cumpărător să aloce timp și bani pentru o deplasare sau pentru o inspecție. Sursele digitale și bazele de date pot oferi, în funcție de informațiile disponibile, elemente suplimentare despre trecutul automobilului.

Unele dintre acestea pot semnala aspecte care trebuie controlate ulterior în documentele mașinii sau în timpul inspecției fizice.

Verificarea online nu înlocuiește însă verificarea actelor și nici examinarea autoturismului.

Un raport poate reda doar informațiile înregistrate în bazele de date pe care le consultă și nu poate stabili singur în ce stare mecanică se află mașina în momentul cumpărării.

Și relația dintre cumpărător și vânzător s-a mutat în bună măsură în mediul online. Primul contact are loc frecvent prin sistemul de mesagerie al marketplace-ului sau prin telefon, înainte ca persoana interesată să facă vreo deplasare.

Cumpărătorul poate solicita seria VIN, copii ale unor documente, fotografii suplimentare sau clipuri video cu automobilul. Dacă anumite zone ale caroseriei sau interiorului nu sunt suficient de bine prezentate în anunț, vânzătorului îi pot fi cerute imagini suplimentare înainte de stabilirea unei întâlniri.

În acest mod, unele oferte pot fi eliminate înainte ca potențialul cumpărător să se deplaseze.

Vizionarea și test-drive-ul pot fi programate de la distanță, însă testarea propriu-zisă a unei mașini second-hand presupune în continuare întâlnirea fizică dintre cumpărător și vânzător.

Posibilitatea de a compara rapid prețurile, accesul la un număr mare de mașini și verificările făcute înainte de vizionare îi oferă cumpărătorului mai mult control asupra selecției.

Mediul digital aduce însă și riscuri. Printre acestea se numără anunțurile false, fotografiile sau descrierile înșelătoare și situațiile în care identitatea vânzătorului nu este cea prezentată.

Solicitările de bani înainte de vizionarea automobilului și tentativele de phishing sunt alte probleme care pot apărea în procesul desfășurat online. Numărul mai mare de instrumente digitale disponibile nu garantează că toate informațiile găsite pe internet sunt corecte.

Cumpărătorul trebuie să analizeze atât sursa datelor pe care le consultă, cât și credibilitatea persoanei care vinde automobilul.

Datele disponibile pe internet pot ajuta cumpărătorul să elimine anumite oferte, însă nu pot confirma singure starea mecanică actuală a unei mașini.

La vizionare trebuie verificate starea generală a vehiculului și eventualele urme de reparații. Este necesară și verificarea corespondenței dintre seria VIN existentă pe automobil și cea din documente, precum și controlul actelor originale. Test-drive-ul rămâne o etapă importantă, iar atunci când situația o cere poate fi realizată și o verificare tehnică într-un service independent sau cu ajutorul unui mecanic.

Digitalizarea nu elimină această parte a procesului.

Rolul instrumentelor online este mai degrabă acela de a-l ajuta pe cumpărător să ajungă la inspecția fizică având deja mai multe informații și după ce a eliminat ofertele care nu justifică timpul sau deplasarea. Mediul online funcționează astfel ca un filtru înaintea deciziei, nu ca un verdict asupra mașinii.

O etapă următoare a digitalizării ar putea presupune reunirea unui număr mai mare de instrumente în aceeași experiență online. Un cumpărător ar putea consulta anunțul, vedea datele despre vehicul, compara prețurile și analiza rapid posibilitățile de finanțare fără să schimbe mai multe platforme sau etape.

Căutările asistate de inteligența artificială, recomandările realizate pe baza criteriilor introduse de cumpărător, comparațiile automate de preț și accesul mai ușor la datele despre istoricul vehiculului sunt alte direcții care ar putea influența procesul.

Cumpărarea unei mașini nu devine neapărat complet digitală. În schimb, o parte tot mai mare din documentare, comparație și selecție are loc înainte ca persoana interesată să ajungă efectiv lângă automobil.

Chiar și în aceste condiții, decizia finală rămâne legată de verificarea mașinii și de analiza critică a informațiilor obținute în mediul online.