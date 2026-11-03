Salamul de biscuiți este unul dintre cele mai iubite deserturi de casă din România. Versiunea clasică nu conține doar biscuiții, ci adesea și nuci și rahat, însă mulți preferă o variantă mai fină și mai cremoasă, fără aceste ingrediente.

Rețeta cu cremă de unt răspunde exact acestei preferințe: textură catifelată, gust intens de ciocolată și o consistență care se taie frumos după ce stă la rece.

Pentru crema de unt:

150 g unt la temperatura camerei

100 g zahăr pudră

2–3 linguri cacao amară

1 plic zahăr vanilat

2–3 linguri lapte (sau rom, după preferință)

În rest:

400 g biscuiți simpli (tip Petit Beurre)

100 g ciocolată neagră (opțional, pentru un gust mai puternic)

50–70 ml lapte, dacă e nevoie pentru legarea compoziției

Biscuiții se sparg în bucăți mici, nu se transformă în praf. Cel mai simplu este să-i pui într-o pungă și să-i lovești ușor cu sucitorul. Untul se bate bine cu zahărul pudră și zahărul vanilat până se obține o cremă aerată și deschisă la culoare. Se adaugă cacaoea cernută și se continuă baterea. Dacă se folosește și ciocolată neagră, aceasta se topește, se lasă puțin să se răcească și se încorporează în cremă. Se adaugă treptat biscuiții sfărâmați și se amestecă energic. Dacă amestecul este prea uscat, se toarnă 1–2 linguri de lapte până când compoziția se leagă și poate fi modelată. Se așază compoziția pe folie alimentară, se rulează strâns sub formă de salam și se răsucesc bine capetele. Se lasă la frigider minimum 4–6 ore, ideal peste noapte, pentru a se întări.

Înainte de servire, salamul se poate rula prin cacao sau prin fulgi de cocos. Se taie felii subțiri.

Rezultatul este un desert cremos, fără bucăți tari, potrivit atât pentru copii, cât și pentru cei care preferă texturile fine. Se păstrează bine la frigider câteva zile și este foarte apreciat în sezonul rece.