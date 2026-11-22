Echipa argentiniană Boca Juniors a câștigat sâmbătă Copa Sudamericana, după ce a învins în finală formația braziliană Atlético Mineiro, cu scorul de 2-0. Pentru clubul argentinian din Buenos Aires, succesul reprezintă primul trofeu internațional obținut în ultimii 18 ani.

Finala competiției, considerată echivalentul Ligii Europa în fotbalul sud-american, s-a disputat în orașul columbian Barranquilla. Argentinienii de la Boca Juniors au reușit să se impună prin golurile marcate de Santiago Ascacibar și Miguel Merentiel, câte unul în fiecare repriză.

Santiago Ascacibar a deschis scorul în minutul 16, oferindu-le argentinienilor avantajul încă din prima parte a întâlnirii.

Boca Juniors a continuat să controleze partida, iar la doar trei minute de la reluarea jocului, în minutul 48, Miguel Merentiel a majorat diferența.

Scorul de 2-0 s-a păstrat până la finaluk partidei, iar formația din Buenos Aires a putut sărbători câștigarea trofeului Copa Sudamericana.

Acesta este al treilea succes al clubului Boca Juniors în Copa Sudamericana, după triumfurile obținute în 2004 și 2005. Victoria de sâmbătă marchează revenirea echipei în prim-planul competițiilor internaționale, după o pauză de 18 ani fără un trofeu de acest nivel.

Câștigarea competiției îi asigură formației argentiniene și participarea în Recopa Sudamericana, întrecere care pune față în față câștigătoarele celor două competiții continentale majore din America de Sud. Recopa este considerată echivalentul Supercupei Europei.

Adversara argentinienilor de la Boca Juniors va fi câștigătoarea Copa Libertadores. Finala acestei competiții este programată sâmbăta viitoare, la Montevideo, și le va opune pe două echipe: formația argentiniană Estudiantes de La Plata și clubul brazilian Palmeiras.

De cealaltă parte, înfrângerea din finala Copa Sudamericana prelungește seria negativă a lui Atlético Mineiro în meciurile decisive de pe plan internațional.

Formația braziliană a suferit astfel a treia înfrângere consecutivă într-o finală internațională.