Naționala din Argentina a obținut o victorie categorică în fața reprezentativei Costa Ricăi, scor 7-0, într-un meci amical disputat marți. Partida a marcat prima apariție a campioanei mondiale în această etapă internațională fără Lionel Messi, după retragerea căpitanului din echipa națională. Jucătorii pregătiți de Lionel Scaloni au dominat întâlnirea și au înscris de șapte ori, fără să primească vreun gol.

Argentina a deschis scorul încă din minutul 8, prin Nico Paz, tânărul fotbalist de la Como. Reușita sa a stabilit tonul unei partide în care atacul argentinian a funcționat eficient, iar Costa Rica nu a reușit să găsească soluții pentru a opri ofensiva adversă.

Paz a mai înscris o dată, în minutul 38, completându-și dubla și ducând scorul la 3-0. Între cele două goluri ale sale, Julián Álvarez a punctat de două ori. Atacantul argentinian a marcat în minutele 35 și 43, astfel că echipa lui Scaloni a intrat la pauză cu un avantaj consistent, de patru goluri.

Argentina a continuat să atace și după reluarea jocului. Franco Mastantuono, introdus la începutul reprizei secunde în locul lui Nico Paz, a avut nevoie de numai trei minute pentru a înscrie. Fotbalistul a punctat în minutul 48, iar ulterior a revenit pe tabela de marcaj în minutul 88, stabilind scorul final la 7-0.

Între cele două reușite ale lui Mastantuono, Alexis Mac Allister a înscris și el, în minutul 78. Astfel, trei dintre jucătorii Argentinei au terminat partida cu câte două goluri: Nico Paz, Julián Álvarez și Franco Mastantuono.

Meciul cu Costa Rica a reprezentat un moment important pentru naționala Argentinei, fiind prima partidă din fereastra internațională din noiembrie în care Lionel Messi nu s-a mai aflat în lot, după încheierea carierei sale internaționale.

Ultima apariție a starului argentinian în tricoul naționalei avusese loc în octombrie, într-un meci amical de adio împotriva Beninului. Întâlnirea s-a încheiat cu o victorie pentru Argentina și a marcat finalul unei cariere internaționale impresionante.

Messi a încheiat perioada petrecută la națională cu 207 selecții și 125 de goluri, cifre care îl plasează printre cei mai importanți jucători din istoria fotbalului argentinian. Retragerea sa a însemnat încheierea unei etape importante pentru echipa națională, alături de care a câștigat trofee majore și a devenit unul dintre simbolurile fotbalului mondial.

În absența sa, Lionel Scaloni a avut ocazia să testeze și alți jucători și să ofere minute unor fotbaliști tineri. Nico Paz a profitat de oportunitate prin cele două goluri marcate în prima repriză, în timp ce Franco Mastantuono a avut un debut de repriză secundă foarte eficient, reușind să înscrie de două ori după ce a intrat pe teren.

Victoria cu 7-0 oferă Argentinei un rezultat convingător în primul meci al perioadei de după retragerea lui Messi. Deși partida a fost una amicală, diferența de scor și prestația ofensivă au evidențiat capacitatea echipei de a obține rezultate fără fostul său căpitan, într-o etapă în care selecționerul poate contura noi variante pentru viitorul reprezentativei.