Lionel Messi și-a încheiat strălucitoarea carieră la echipa națională din Argentina cu un gol marcat împotriva Beninului, într-o seară emoționantă la Buenos Aires, scrie BBC.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani, aflat la al 208-lea și ultimul său meci internațional, a transformat un penalty în repriza a doua, înregistrând al 126-lea său gol cu ​​Argentina.

Anterior, el oferise pase decisive pentru Nicolas Otamendi și Nico Paz într-un meci amical victorios cu 3-0.

Messi, care și-a anunțat retragerea din echipa națională în august, a jucat toate cele 90 de minute înainte ca publicul de 85.000 de spectatori din Monumental, cu casa plină, să se bucure de un spectacol de lumini laser, muzică live și prezentări.

De asemenea, s-a adresat publicului cu un discurs de aproape 10 minute, unii dintre coechipierii săi - inclusiv Enzo Fernandez de la Manchester City - fiind în lacrimi în timp ce Messi a recunoscut că nu vrea să părăsească terenul.

Cariera sa va continua la nivel de club cu echipa Inter Miami, din Major League Soccer, cu care are un contract care se încheie până la sfârșitul sezonului 2028.

Într-o noapte de sărbătoare de la început până la sfârșit în capitala Argentinei, Messi a fost adesea văzut vizibil mișcat de ocazie.

Fostul atacant al Barcelonei și Paris Saint-Germain a fost filmat ștergându-și lacrimile în timpul călătoriei cu autocarul spre stadion și a părut din nou copleșit de emoție în timpul unei interpretări emoționante a imnului național al țării.

Înainte de lovitura de începere a meciului, un spectacol de artificii i-a întâmpinat pe jucători pe teren, în timp ce un tricou gigantic al Argentinei - purtând numărul emblematic 10 al lui Messi și cuvântul „gracias” (mulțumesc) - era răspândit pe teren.

După zece minute de joc, jocul a fost oprit pentru încă un foc de artificii, alte ovații în picioare pentru Messi și strângeri de mână din partea fiecărui jucător din Benin.

Odată ce fanfara s-a potolit, Messi a fost, de obicei, în centrul a tot ce urma să se întâmple pentru Argentina, văzând două lovituri libere bine parate, ratând de două ori ocazii glorioase din interiorul careului mare și apoi lovind bara în fazele finale.

Când a făcut anunțul în august, Messi a spus că decizia de a se retrage „a durut”, dar că „a venit momentul”.

De opt ori câștigător al Balonului de Aur a spus că și-a scris mesajul de retragere pe 21 iulie, la două zile după ce Argentina a pierdut în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale din această vară.

Messi a debutat pentru Argentina în 2005 ca rezervă în minutul 63 într-un meci amical câștigat cu 2-1 împotriva Ungariei. Cu toate acestea, a primit un cartonaș roșu direct mai puțin de un minut mai târziu, după ce și-a lovit brațul și cotul cu fundașul lateral Vilmos Vanczak.

În ciuda începutului său dificil pe scena internațională, Messi a devenit unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile, câștigând Cupa Mondială și două titluri Copa America cu Argentina.

Este al doilea cel mai mare marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 21 de goluri, în spatele francezului Kylian Mbappé (22), și al doilea la goluri marcate în toate meciurile internaționale (125), în spatele marelui său contemporan și rival, portughezul Cristiano Ronaldo (146).

Mai mulți dintre foștii și actualii coechipieri ai lui Messi i-au adus un omagiu pe rețelele de socializare înainte de meci.

Neymar, care a jucat cu atacantul argentinian atât la Barcelona, ​​cât și la PSG, a spus: „Nu doar Argentina îți mulțumește, lumea îți mulțumește pentru tot ce ai făcut pentru fotbal”.

El a adăugat: „Îți mulțumesc că m-ai făcut să iubesc fotbalul și mai mult. A fost o onoare pentru mine să joc împotriva ta și cu atât mai mult să fac istorie alături de tine”.

Rodrigo De Paul, prieten apropiat al lui Messi și coechipier atât la nivel internațional, cât și la nivel de club, a spus: „M-a făcut să cresc nu doar ca fotbalist, ci și ca persoană.

Am devenit o persoană mai bună, o ființă umană mai bună, un atlet mai bun, un tată mai bun și un prieten mai bun.

Vreau să-i spun că îl iubesc. Știe că este fratele meu și că are o inimă enormă”.

Fostul său coechipier din Argentina, Angel di Maria, a declarat: „Să-l vedem cu atâta fericire și cu acea liniște de a ști că a dat tot ce a avut este ceea ce ne face pe toți fericiți.

„Îi mulțumesc pentru viață.”