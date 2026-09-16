Messi se retrage. Când va juca ultimul meci la naționala Argentinei

Lionel Messi ar putea reveni pentru ultima dată în tricoul naționalei Argentinei. Deși și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă, starul în vârstă de 39 de ani al lui Inter Miami a fost inclus marți în lotul de 28 de jucători convocat de selecționerul Lionel Scaloni pentru o serie de meciuri amicale disputate în Argentina, potrivit ESPN.

Lionel Messi nu a confirmat deocamdată dacă va răspunde convocării, însă președintele Federației Argentiniene de Fotbal susține că fotbalistul și-a dat acordul pentru a participa la partida cu Benin, programată pe 6 octombrie, la Buenos Aires. Federația pregătește astfel un moment special pentru despărțirea de unul dintre cei mai importanți jucători din istoria naționalei.

„După o discuție cu antrenorul echipei naționale, Lionel Scaloni, am decis să-l invităm pe cel mai bun jucător din lume, legenda noastră, căpitanul nostru Lionel Messi, pentru ca el să aibă parte de rămas-bunul pe care îl merită la 6 octombrie”, a declarat Claudio Tapia, președintele Federației Argentiniene de Fotbal.

Potrivit lui Tapia, Messi ar fi acceptat invitația. Oficialul a anunțat și că toți campionii mondiali argentinieni din 2022 ar urma să fie invitați la eveniment, împreună cu familiile lor.

„După ce am primit confirmarea lui Lionel, dorim să îi invităm pe toți campionii Cupei Mondiale din Qatar să i se alăture, împreună cu familiile lor, pentru a asista la «ultimul tango» al celui mai bun jucător din lume”, a adăugat Tapia.

Messi a fost căpitanul Argentinei la triumful de la Cupa Mondială din 2022 și a contribuit la parcursul echipei până în finala ediției din 2026.

Cele trei meciuri amicale vor fi primele partide disputate de Argentina după retragerea lui Messi, după o carieră de 21 de ani la echipa națională.

Argentina va întâlni Bolivia pe 30 septembrie, pe stadionul Mario Alberto Kempes din Córdoba. Următoarele două partide vor avea loc pe stadionul Monumental din Buenos Aires: cu Burkina Faso, pe 3 octombrie, și cu Benin, pe 6 octombrie.

Partida cu Benin este cea pentru care Federația Argentiniană de Fotbal pregătește ceremonia dedicată despărțirii de Messi, dacă acesta va confirma oficial participarea.