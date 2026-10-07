Criza politică fără precedent prin care trece România este departe de a se încheia, iar jocurile de culise de la cel mai înalt nivel par a fi desprinse dintr-un scenariu absurd.

Invitat în cadrul podcastului „Contrapunct”, realizat de jurnalistul EVZ Mirel Curea, generalul Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), a făcut o radiografie a situației politice actuale. Lansând acuzații grave la adresa modului în care șeful statului consumă numirea unui nou premier.

Potrivit acestuia, consultările de la Palatul Cotroceni au fost doar un simulacru, iar viitorul românilor este lăsat la voia întâmplării.

Discuția a pornit de la modul halucinant în care s-au desfășurat recentele discuții dintre șeful statului și partidele parlamentare. Consultări care, în teorie, ar fi trebuit să scoată România din impas. Generalul Silviu Predoiu a observat un detaliu crucial, ignorat de mulți: componența echipei prezidențiale de la masa discuțiilor.

„Aș pleca de la imaginea consultărilor. Nu știu câți dintre cei care au urmărit au sesizat. Uitați-vă bine de cine era însoțit președintele la consultări. Nu era domnul Lazurcă, nu era domnul Naumescu... Era însoțit de consilieri de stat, de consilieri în rândul doi, pe mediu, pe turism, pe comunicare. Te duci la niște consultări însoțit de persoane pe care după aceea să le chemi la masă și să spui: «Bă, ce impresie v-a făcut X?»”, a explicat, tăios, fostul șef al SIE.

Întrebat de jurnalistul Mirel Curea dacă hotărârea era deja luată sau dacă șeful statului a vrut pur și simplu să „facă mișto”, răspunsul lui Predoiu a fost ferm. „A făcut mișto de toți în același timp. Nu că așa și-a propus. Dumnealui a privit toată această chestie ca o obligație obositoare, plictisitoare și a adus lângă el persoanele cu care se simte bine. Consilierii mi-au arătat de la început că acele consultări sunt o glumă.”, spune Predoiu.

Un alt subiect fierbinte abordat în cadrul podcastului „Contrapunct” a fost propunerea complet neașteptată a diplomatului și fostului jurnalist Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Ambii interlocutori au fost de acord că un guvern fără susținere politică reală nu are nicio șansă într-un an extrem de dificil din punct de vedere economic.

Mirel Curea a subliniat ciudățenia acestei nominalizări, sugerând posibile intervenții din umbră: „Acum propune un premier așa, scos din pălărie, din joben, ca un iepuraș alb la un număr de circ, care a studiat în Franța și care e legat de Franța... Domnul general, haideți, domnule, fiți realiști, e clar cine se joacă cu noi. E foarte greu să contrazici teoriile conspirației când vezi atâtea coincidențe.”

În replică, Silviu Predoiu a explicat de ce Luca Niculescu, deși un profesionist respectabil, va fi devorat de mașinăria de partid a coaliției.

„Domnul Luca Niculescu nu este sub nicio formă desemnarea potrivită pentru aceste timpuri, pentru acest moment conflictual. Nu face nimic cu un guvern politic. Nu poți să-i dai afară pe miniștri. Ei vin pe convenție în partid. Dacă ministrul de Finanțe spune: «Partidul meu a promis că facem indexarea pensiilor cu 10%», Luca Niculescu ce face? Se roagă de ei?”

Un aspect cutremurător adus în discuție a fost deconectarea totală a liderilor politici de la realitatea dură a românului de rând. Silviu Predoiu a făcut o paralelă dură între lipsa de reacție a șefului statului și atitudinea primarului Capitalei, afirmând că amândoi suferă de o lipsă cronică de empatie.

„Am spus din momentul alegerii lui Nicușor Dan că Iohannis este 2.0. Sunt din aceeași familie, ca să zic așa. Confortul vine din faptul că: «Domnule, îmi este confortabil, nu mă simt amenințat». Nu poate să își facă planuri. Ca să faci planuri trebuie să intuiești ce vrea unul sau altul”, a punctat Predoiu.

Jurnalistul Mirel Curea a concluzionat amar, descriind atmosfera reală din Parlamentul României, departe de ochii camerelor de luat vederi: „Dacă i-ar vedea oamenii, eu îi văd înainte să intrăm în emisiuni... Ce prieteni sunt! Vă rog să-mi fie iertată exprimarea, dar li se rupe în paișpe de oameni. Nu i-am auzit niciodată vorbind între ei: «Bă, am o situație îngrozitoare în satul meu, o bătrână bolnavă, hai să ajutăm!». Toți sunt plini de ha-ha-ha, sunt unul și același lucru. Asta îmi dă măsura nemerniciei lor!”

Situația se anunță dramatică, cu spitale care rămân fără medicamente și instituții lăsate fără bani de salarii, în timp ce politicienii își împart funcții imaginare în guverne imposibil de format.