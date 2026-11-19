La Shenzhen, pe 19 noiembrie, liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei au început prima lor întâlnire trilaterală formală. Donald Trump vorbește despre un moment în care se „face istorie”. Pentru europeni, întrebarea este câtă influență vor avea asupra deciziilor care le pot afecta securitatea. În această ediție Contrapunct, Dan Andronic,Tavi Hoandră și Bogdan Comaroni analizează mizele reuniunii care aduce împreună trei mari puteri nucleare: controlul armamentelor, securitatea energetică, rivalitatea economică și riscul ca interesele statelor mai mici să fie negociate în absența lor.

Trump urmărește un nou acord nuclear care să includă China, într-un context schimbat radical după expirarea tratatului New START, la 5 februarie 2026. Beijingul se opune însă participării la negocieri în condițiile în care arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele american și rus. Între ambiția unui acord istoric și obligațiile pe care fiecare lider este dispus să le accepte există încă diferențe majore.

Putin invocă responsabilitatea comună pentru pace și securitate și aduce în discuție energia. Xi promovează comerțul deschis și rolul Chinei de partener stabil. Cât reprezintă disponibilitate pentru compromis și cât reprezintă poziționare înaintea negocierilor? Iar Europa unde se află? António Costa a reafirmat că Ucraina trebuie să decidă asupra propriului teritoriu și că europenii trebuie să participe la discuțiile care le privesc securitatea.

Absența de la această trilaterală pune în lumină tensiunea dintre rolul revendicat de Europa și capacitatea sa de a influența negocierile. Poate Europa să susțină financiar apărarea și reconstrucția Ucrainei fără o influență politică pe măsură? Ce urmărește fiecare dintre cei trei lideri? Și ce înseamnă această apropiere diplomatică pentru România și securitatea Mării Negre?

Urmăriți Contrapunct cu Dan Andronic, Tavi Hoandră și Bogdan Comaroni: o dezbatere despre putere, interese și prețul compromisurilor. Fotografia este deja istorică. Rezultatele negocierilor rămân de demonstrat. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.