Social

Semnul de circulație pe care doar șoferii tineri îl știu. Ce semnifică, de fapt

Semnul de circulație pe care doar șoferii tineri îl știu. Ce semnifică, de faptSemne de circulație. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Dintre toate semnele de pe șoselele României, unul pare rupt direct din viața digitală: un indicator albastru, pe care nu scrie nimic altceva decât simbolul „@". Nu e o glumă, nici un panou publicitar ratat. Este un semn oficial, intrat în Codul Rutier în ultimul deceniu, și are o semnificație cât se poate de concretă — semnalează apropierea de o zonă în care există conexiune la internet.

De ce a fost introdus semnul de circulație cu @

Semnul reflectă o realitate simplă: dependența tot mai mare a oamenilor de tehnologie și de comunicare. Pentru un șofer, informația nu e un moft. Afli din timp că urmează o zonă cu semnal sau hotspot Wi-Fi, fie că vrei să te oprești pentru o hartă, o ședință online sau pur și simplu ca să anunți pe cineva că ai ajuns.

În acest sens, indicatorul face pentru drumul modern ceea ce făceau altădată semnele care anunțau o benzinărie sau un telefon public: punctează o resursă pe care ai putea avea nevoie de ea.

Un semn pe care mulți șoferi nu îl recunosc

Problema e că, fiind relativ nou, semnul cu „@" e și unul dintre cele mai puțin cunoscute. Cei care și-au luat permisul acum 20 sau 30 de ani nu l-au prins nici la școala de șoferi, nici la traseu, pentru că pur și simplu nu exista la vremea respectivă.

Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta
Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta
Rugăciune satanistă la ședința unui consiliu local din SUA. Urarea „Trăiască Satan” a declanșat proteste
Rugăciune satanistă la ședința unui consiliu local din SUA. Urarea „Trăiască Satan” a declanșat proteste
Semn circulatie

Semn circulatie

Pentru examen îl învață generațiile mai tinere, dar în trafic, la prima întâlnire, mulți se întreabă ce caută un „@" pe un panou rutier. Nu e periculos — nu impune nicio restricție, nu obligă la nimic — dar e un exemplu perfect de semnalizare care evoluează odată cu societatea.

Ce spune despre drumurile de azi semnul cu @

Semnul cu „@" este, la urma urmei, un indicator cultural. Codul Rutier nu s-a schimbat doar ca să prevadă amenzi mai mari sau reguli mai stricte — s-a schimbat și ca să reflecte ce contează pentru șoferul contemporan. Iar conexiunea la internet a devenit, pentru mulți dintre noi, unul dintre acele lucruri. Panoul albastru cu arond este mărturia discretă a faptului că șoselele nu mai leagă doar orașe, ci și oameni conectați permanent.

Data viitoare când vezi pe marginea drumului un semn cu „@", nu te mai întreba dacă ai greșit drumul. Nu e un mesaj codat și nici o eroare de tipărire: este felul României de a-ți spune, simplu, că mai încolo prinzi net.

Stiri calde

15:31 - Mihai Fifor, despre negocierile PSD cu Luca Niculescu: „Un început încurajator”

15:19 - De ce câinii își ascund jucăriile sau mâncarea? Comportamentul are o explicație

15:14 - Luca Niculescu, după întâlnirea cu PNL: Liberalii nu s-au arătat deschiși să intre la guvernare cu PSD

15:10 - Luca Niculescu continuă luni negocierile, cu USR și minoritățile

15:01 - România primește 14,3 milioane de euro de la UE după inundațiile din 2025. Salina Praid, printre zonele afectate

14:48 - Maia Sandu: Ilan Șor a condus ingerințele electorale împotriva Republicii Moldova. S-a dovedit foarte util lui Putin

14:37 - Anne Carson, scriitoare din Canada, a luat Nobel pentru Literatură 2026

14:28 - Atac rusesc asupra a două autobuze la Kramatorsk: cel puțin 30 de morți și 18 răniți

HAI România!

Nota de plată a austerității: cât mai rezistă restaurantele din România?

Nota de plată a austerității: cât mai rezistă restaurantele din România?

De ce credem în teorii ale conspirației?

De ce credem în teorii ale conspirației?

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica israeliană”

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica isra...

Proiecte speciale