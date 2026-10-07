Dintre toate semnele de pe șoselele României, unul pare rupt direct din viața digitală: un indicator albastru, pe care nu scrie nimic altceva decât simbolul „@". Nu e o glumă, nici un panou publicitar ratat. Este un semn oficial, intrat în Codul Rutier în ultimul deceniu, și are o semnificație cât se poate de concretă — semnalează apropierea de o zonă în care există conexiune la internet.

Semnul reflectă o realitate simplă: dependența tot mai mare a oamenilor de tehnologie și de comunicare. Pentru un șofer, informația nu e un moft. Afli din timp că urmează o zonă cu semnal sau hotspot Wi-Fi, fie că vrei să te oprești pentru o hartă, o ședință online sau pur și simplu ca să anunți pe cineva că ai ajuns.

În acest sens, indicatorul face pentru drumul modern ceea ce făceau altădată semnele care anunțau o benzinărie sau un telefon public: punctează o resursă pe care ai putea avea nevoie de ea.

Problema e că, fiind relativ nou, semnul cu „@" e și unul dintre cele mai puțin cunoscute. Cei care și-au luat permisul acum 20 sau 30 de ani nu l-au prins nici la școala de șoferi, nici la traseu, pentru că pur și simplu nu exista la vremea respectivă.

Pentru examen îl învață generațiile mai tinere, dar în trafic, la prima întâlnire, mulți se întreabă ce caută un „@" pe un panou rutier. Nu e periculos — nu impune nicio restricție, nu obligă la nimic — dar e un exemplu perfect de semnalizare care evoluează odată cu societatea.

Semnul cu „@" este, la urma urmei, un indicator cultural. Codul Rutier nu s-a schimbat doar ca să prevadă amenzi mai mari sau reguli mai stricte — s-a schimbat și ca să reflecte ce contează pentru șoferul contemporan. Iar conexiunea la internet a devenit, pentru mulți dintre noi, unul dintre acele lucruri. Panoul albastru cu arond este mărturia discretă a faptului că șoselele nu mai leagă doar orașe, ci și oameni conectați permanent.

Data viitoare când vezi pe marginea drumului un semn cu „@", nu te mai întreba dacă ai greșit drumul. Nu e un mesaj codat și nici o eroare de tipărire: este felul României de a-ți spune, simplu, că mai încolo prinzi net.