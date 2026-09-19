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Unele gesturi făcute la volan îți aduc amenzi serioase. Ce spune legea

Unele gesturi făcute la volan îți aduc amenzi serioase. Ce spune legeaSofer. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

În trafic, un moment de nervozitate și un singur gest te poate costa scump. Unele gesturi, considerate obscene, injuriile sau expresiile jignitoare la adresa altor participanți la trafic nu sunt doar o lipsă de bun-simț, ci o contravenție sancționată clar de Codul Rutier.

Ce prevede legea cu privire la unele gesturi făcute la volan

Conform Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, articolul care reglementează aceste fapte stabilește că:

„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic.”

În această categorie intră ridicarea degetului mijlociu, alte semne obscene, înjurăturile strigate pe geam sau orice exprimare vulgară îndreptată către șoferi, pietoni sau chiar polițiști.

Cât este amenda pentru gesturi obscene

Fapta este încadrată la clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă. În funcție de valoarea punctului de amendă din anul respectiv, sancțiunea poate ajunge ușor la câteva mii de lei. În practică, amenzile raportate pentru astfel de gesturi variază, de regulă, între aproximativ 1.500 și peste 3.000-4.000 de lei.

Șofer nervos

Șofer nervos / sursa foto: dreamstime.com

Cine poate fi sancționat

Nu doar șoferul riscă amenda. Și pasagerii care fac gesturi obscene sau proferă injurii pot fi sancționați. Poliția poate constata fapta direct sau pe baza sesizărilor și a înregistrărilor video.

De ce există această regulă

Gesturile agresive în trafic alimentează conflictele și pot degenera în incidente mai grave. Legiuitorul a vrut să descurajeze comportamentul ostil și să protejeze un minim de respect reciproc pe drumurile publice.

În concluzie, un gest făcut din impuls poate transforma o simplă deplasare într-o cheltuială serioasă. Cel mai sigur este să îți păstrezi calmul, indiferent de provocările din trafic. Legea nu ține cont de justificări de moment.

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