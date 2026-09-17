Mulți conducători auto cred că semaforul verde le dă dreptul absolut de a intra în intersecție. În realitate, Codul Rutier spune altceva. Poți primi amendă chiar dacă ai trecut pe culoarea verde, dacă ai intrat într-o intersecție pe care nu ai putut să o părăsești la timp.

Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, este interzisă pătrunderea într-o intersecție atunci când există riscul de a o bloca. Regula se aplică indiferent de culoarea semaforului. Verdele îți permite trecerea doar dacă ai spațiu suficient ca să traversezi complet intersecția și să nu rămâi în mijlocul ei.

Poliția Rutieră a subliniat în mai multe rânduri că șoferii au obligația să evalueze traficul din fața lor înainte de a avansa. Dacă mașinile de pe sensul pe care vrei să intri stau bară la bară, trebuie să oprești înainte de intersecție, chiar dacă semaforul indică verde.

Situația este foarte frecventă în orașele mari, mai ales la ore de vârf. Șoferii grăbiți sau presați de cei din spate intră pe verde în speranța că vor găsi o deschidere.

Când semaforul se schimbă, rămân blocați pe mijlocul intersecției și împiedică circulația pe celelalte direcții. O singură mașină poate crea un blocaj în lanț și poate duce la aglomerație prelungită.

Fapta este considerată contravenție. În funcție de încadrare, se pot aplica amenzi din clasele superioare, care pot depăși 1.000 de lei și pot ajunge, în unele situații, la valori semnificativ mai mari. Se pot adăuga și puncte de penalizare.

În plus, dacă din cauza blocajului creat se produce un accident, șoferul care a rămas în intersecție poate fi considerat vinovat sau co-vinovat.

Înainte de a trece pe verde, privește dincolo de semafor. Dacă nu există spațiu liber pe direcția ta de mers, oprește-te la linia de stop. Ignoră claxoanele celor din spate. Este mai bine să aștepți un ciclu de semafor decât să blochezi întreaga intersecție și să riști amendă.

Regula este clară: verdele nu înseamnă „intră cu orice preț”. Înseamnă „poți trece doar dacă poți și ieși”.