Naționala din Franța a obținut o victorie spectaculoasă, luni seara, pe teren propriu, în fața Belgiei, scor 4-1, în etapa a patra din Liga Națiunilor.

Belgienii au condus mai bine de o oră, însă francezii au întors rezultatul în ultimele 15 minute ale partidei.

Belgia a deschis scorul în minutul 35, prin Lukebakio, și a intrat la pauză în avantaj. Situația s-a schimbat după modificările efectuate de Zinedine Zidane, care i-a introdus pe teren pe Olise, Cherki, Da Cunha și Désiré Doué.

În minutul 77, Da Cunha i-a oferit pasa decisivă lui Doué, care a restabilit egalitatea. Patru minute mai târziu, Cherki a dus Franța în avantaj, după o pasă a lui Olise.

Gazdele au continuat să atace, iar Olise a înscris de două ori pe final. Primul gol a venit în minutul 88, iar al doilea în minutul 90+1, ambele după pase decisive oferite de Doué. Franța s-a impus astfel cu 4-1 și a rămas lider în grupa 1 din Divizia A.

Franța are 10 puncte, în timp ce Italia ocupă locul secund, cu 7 puncte. Belgia are 6 puncte, iar Turcia nu a acumulat niciun punct.

Italia a câștigat, la rândul său, meciul cu Turcia, scor 3-1. Scamacca a deschis scorul în minutul 26, iar Aral Șimșir a egalat pentru turci în minutul 61. Calafiori a readus Italia în avantaj în minutul 64, iar Pio Esposito a stabilit scorul final în minutul 87.

În Divizia B, grupa 2, Irlanda de Nord și Georgia au remizat, 0-0. În aceeași grupă, Ungaria a învins Ucraina cu 2-1. M. Toth a marcat în minutul 52, Yaremchuk a egalat în minutul 83, iar Csinger a înscris golul victoriei în minutul 85.

În Divizia C, grupa 2, Cipru a trecut de Letonia cu 2-1. Kosti a marcat în minutul 70, Daskevics a egalat în minutul 57, iar M. Edwards a adus victoria ciprioților în minutul 90+4. Muntenegru și Armenia au încheiat partida fără goluri, 0-0.